Via a Pula ai tornei di tennis che lanciarono anche Sinner e Cobolli - Notizie

Il Forte Village ritorna al centro del circuito del tennis internazionale ITF. Da domani e fino a domenica 25 ottobre, sono in programma sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula la seconda sessione (la prima è andata in scena in primavera) dei cinque tornei ITF Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall'ASD Forte Village Sports Academy, con il supporto dell'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione.I cinque tornei maschili, di categoria Itf25, e i cinque femminili, Itf35, mettono in palio un montepremi settimanale di 30mila dollari, per un totale complessivo di 300mila dollari.Nell'albo d'oro maschile spicca Jannik Sinner, vincitore nel 2019, che proprio Santa Margherita ha iniziato la sua ascesa fino a raggiungere il numero 1 del mondo e conquistare, tra gli altri, quattro tornei del Grande Slam. Su questi campi hanno mosso i primi passi nel professionismo anche Casper Ruud (numero 2 al mondo nel 2022, due finali al Roland Garros, una agli Us Open e una alle ATP Finals) e Stefanos Tsitsipas (numero 3 nel 2021, vincitore delle ATP Finals 2019 e finalista agli Australian Open 2023 e al Roland Garros 2021), oltre ai principali protagonisti azzurri: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori.Nel femminile, nel 2016 si impose Jasmine Paolini, finalista Slam due anni fa a Parigi e Londra nel 2024. Sui campi del Forte Village si sono viste anche Barbora Krejcikova (ex numero 2 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2021 e di Wimbledon 2024), Paula Badosa (ex numero 2 e semifinalista agli Australian Open 2025), Maria Sakkari (best ranking numero 3 nel 2022), Bianca Andreescu (numero 4 nel 2019, anno della vittoria agli Us Open), Jelena Ostapenko...

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