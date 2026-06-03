L'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha convocato diverse riunioni straordinarie con Anas e i sindaci di Capoterra, Sarroch, Teulada, Villa San Pietro Domus de Maria, Assemini e il primo cittadino di Cagliari per discutere sul progetto della Statale 195 per il ripristino e protezione del corpo stradale danneggiato a seguito degli eventi alluvionali del gennaio 2026, nel tratto compreso tra il km 5+500 ed il km 8+200. I lavori previsti a partire da lunedì 8 giugno hanno carattere d'urgenza, perché eventuali eventi atmosferici avversi potrebbero creare danni irreversibili.
"I lavori sono necessari, urgenti e non
rinviabili - spiega l'assessore Piu - il fatto che l'avvio e lo
svolgimento coinvolga parte della stagione estiva, con tutti gli
aspetti che ne derivano, ci ha messi nelle condizioni di
raccordarci con tutte le parti coinvolte per trovare ogni soluzione
possibile, stante la priorità della sicurezza, per assottigliare al
massimo i disagi. Grazie ad un confronto tra tecnici Anas e
dell'assessorato dei Lavori pubblici, degli Assessorati
dell'Industria e del Turismo con gli amministratori del territorio
interessato, dopo attente verifiche, abbiamo optato per una
soluzione alternativa condivisa con tutti i sindaci".
La soluzione condivisa al tavolo prevede che
durante i lavori di messa in sicurezza, la corrente veicolare in
direzione Cagliari resterà invariata, mentre il flusso del transito
verso Capoterra-Pula sarà indirizzato lungo la nuova rotatoria
realizzata dall'autorità Portuale di Cagliari al km 5,280 circa,
per proseguire lungo la SP92, la Seconda Strada (ex SP1) e Dorsale
Consortile di Macchiareddu, per immettersi nuovamente lungo la
statale 195 al km 8,900. L'avvio delle attività è previsto per
l'inizio della prossima settimana, evitando di far coincidere la
parzializzazione del traffico in concomitanza della fine delle
attività scolastiche, mentre saranno anticipate al venerdì 5 giugno
gli interventi preliminari....