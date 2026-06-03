Via a lavori su tratto SS195 danneggiato da ciclone Harry, dureranno 45 giorni - Notizie

L'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha convocato diverse riunioni straordinarie con Anas e i sindaci di Capoterra, Sarroch, Teulada, Villa San Pietro Domus de Maria, Assemini e il primo cittadino di Cagliari per discutere sul progetto della Statale 195 per il ripristino e protezione del corpo stradale danneggiato a seguito degli eventi alluvionali del gennaio 2026, nel tratto compreso tra il km 5+500 ed il km 8+200. I lavori previsti a partire da lunedì 8 giugno hanno carattere d'urgenza, perché eventuali eventi atmosferici avversi potrebbero creare danni irreversibili."I lavori sono necessari, urgenti e non rinviabili - spiega l'assessore Piu - il fatto che l'avvio e lo svolgimento coinvolga parte della stagione estiva, con tutti gli aspetti che ne derivano, ci ha messi nelle condizioni di raccordarci con tutte le parti coinvolte per trovare ogni soluzione possibile, stante la priorità della sicurezza, per assottigliare al massimo i disagi. Grazie ad un confronto tra tecnici Anas e dell'assessorato dei Lavori pubblici, degli Assessorati dell'Industria e del Turismo con gli amministratori del territorio interessato, dopo attente verifiche, abbiamo optato per una soluzione alternativa condivisa con tutti i sindaci".La soluzione condivisa al tavolo prevede che durante i lavori di messa in sicurezza, la corrente veicolare in direzione Cagliari resterà invariata, mentre il flusso del transito verso Capoterra-Pula sarà indirizzato lungo la nuova rotatoria realizzata dall'autorità Portuale di Cagliari al km 5,280 circa, per proseguire lungo la SP92, la Seconda Strada (ex SP1) e Dorsale Consortile di Macchiareddu, per immettersi nuovamente lungo la statale 195 al km 8,900. L'avvio delle attività è previsto per l'inizio della prossima settimana, evitando di far coincidere la parzializzazione del traffico in concomitanza della fine delle attività scolastiche, mentre saranno anticipate al venerdì 5 giugno gli interventi preliminari....

Leggi tutto su Ansa Sardegna