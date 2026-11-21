(Adnkronos) - Lite tra Max Verstappen e George Russell. Nella prime ore di oggi, sabato 21 novembre, sono andate in scena le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, che hanno visto la pole 'fantasma' di Andrea Kimi Antonelli, poi retrocesso di cinque posizioni per il cambio del motore, in favore dell'olandese della Red Bull, che scatterà davanti all'altra Mercedes di George Russell. Proprio tra loro due però si è verificato un momento di forte tensione in pista durante l'ultima sessione di prove libere.

Tutto è nato da un sorpasso al limite di Verstappen, che ha superato Russell in curva-14 effettuando poi le classiche onde per scaldare le gomme. La manovra però ha finito per danneggiare il giro del britannico, che ha risposto affiancandosi all'olandese e arrivando quasi al contatto. Per tutta risposta, Verstappen ha rivolto un dito medio, chiaramente visibile e poco interpretabile, a Russell.

In zona mista il pilota Mercedes si è scagliato contro quello della Red Bull: "Se ne va in giro credendosi più grande e migliore di tutti gli altri. Qualcuno deve rimetterlo al suo posto", ha detto una volta sceso dalla macchina, "quando superi qualcuno che sta iniziando il suo giro gli stai rovinando la giornata, e lui fa queste cose settimana dopo settimana con molti piloti".