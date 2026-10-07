Verso società energetica regionale, disponibili 30 milioni di metri quadri - Notizie

La Sardegna ha le condizioni per costituire una propria società energetica e la Regione sta iniziando a definire quali beni e risorse mettere a disposizione. È il passaggio emerso oggi in Commissione speciale per l'Energia, presieduta da Stefano Tunis (Sardegna al centro-20Venti), dove l'assessore dell'Industria Emanuele Cani ha illustrato gli esiti dello studio di fattibilità commissionato dalla Regione. "Adesso siamo nella fase in cui stiamo valutando gli asset da mettere a disposizione di questa società", ha spiegato Cani ricordando che la Sardegna dispone di importanti fonti naturali e che la Regione ha un patrimonio di circa 30 milioni di metri quadri classificati come aree minerarie industriali. Una parte di queste superfici, ha aggiunto, potrebbe essere utilizzata dalla futura società, insieme a una parte delle risorse della legge 20. Sarà comunque il Consiglio regionale, "nella sua interezza", a esaminare lo studio di fattibilità e a decidere quale percorso normativo seguire per arrivare alla costituzione della società.La Commissione, ha spiegato il presidente Tunis, punta a "creare un coordinamento tra la giunta e il Consiglio regionale" per verificare quanto è stato fatto nei primi due anni di legislatura e quale sia la visione dell'Esecutivo, individuando anche gli interventi che il Consiglio può mettere in campo per "agevolare il lavoro della giunta".Nel corso della seduta è stata ascoltata anche l'assessora dell'Ambiente Rosanna Laconi, che ha sottolineato come la transizione energetica sia fondamentale anche per "mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici", ma debba essere governata conciliandola con la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale dell'Isola. Per l'assessore degli Enti locali Francesco Spanedda è altrettanto importante "governare la transizione energetica" tutelando il paesaggio e le altre vocazioni del territorio, a partire da turismo e agricoltura.Sul fronte agricolo, l'assessore Francesco Agus ha...

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