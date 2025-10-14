Venezuela, Machado contro Maduro: "Lascerà potere con o senza negoziati"

(Adnkronos) - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ''lascerà il potere con o senza negoziati''. Ne è convinta la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, insignita del Premio Nobel per la pace, che in una intervista all'Afp spiega che Maduro potrebbe ottenere garanzie per se stesso se lasciasse il potere pacificamente. "Maduro ha attualmente l'opportunità di andare verso una transizione pacifica", ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana mentre una flottiglia di cannoniere statunitensi si radunava al largo delle coste del Venezuela.

"Siamo pronti a offrire garanzie, garanzie che non renderemo pubbliche finché non ci siederemo al tavolo delle trattative'', ha detto Machado. "Se continua a resistere, le conseguenze saranno interamente a suo carico", ha avvertito, aggiungendo che in ogni caso "con o senza negoziazione, lascerà il potere".

Sull'assegnazione del Premio Nobel per la pace, Machado ha detto di essere ancora scioccata. "E' stata una delle più grandi sorprese della mia vita e devo ammettere che ancora oggi, tre giorni dopo, ci sto ancora pensando", ha affermato aggiungendo di sperare di sfruttare questa vittoria, e la crescente pressione degli Stati Uniti, per rovesciare un governo al potere da oltre un quarto di secolo.