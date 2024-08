Vasto incendio nelle campagne di Asuni, interviene l'elicottero

Posted By: Agosto 7, 2024

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella località Punta Carupiscidu, nel comune di Asuni. Il Corpo Forestale regionale è intervenuto prontamente con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa per contrastare le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono coordinate sul posto dal direttore delle operazioni di spegnimento della pattuglia del Corpo Forestale di Samugheo. Si prevede che il lavoro andrà avanti per diverse ore. Grazie alla rapida mobilitazione e alla sinergia tra le unità terrestri e aeree, si sta cercando di contenere il fronte dell’incendio e di limitare i danni alla vegetazione e alle proprietà. La situazione è monitorata costantemente per prevenire ulteriori propagazioni e garantire la sicurezza dei residenti. I cittadini sono invitati a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle

