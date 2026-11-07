(Adnkronos) - "Noi vogliamo fare l'interesse degli italiani e dell'Italia. In America Trump ha perso le elezioni fondamentalmente perché aveva detto 'prima gli americani' e poi che avrebbe fatto il pacificatore del mondo. Noi in Italia abbiamo più o meno lo stesso problema". Così il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, a Firenze, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione della seconda sede del suo partito in città.

"Il carrello della spesa costa sempre più caro - ha detto Vannacci - l'energia costa sempre più cara, ma per risolvere questi problemi degli italiani noi dobbiamo fare tre cose essenziali: far finire la guerra tra Russia e Ucraina; rimandare a casa l'esercito industriale di riserva del padrone costituito da centinaia di migliaia di immigrati che sono clandestini in questo Paese; e in ultimo buttare a mare il Green deal, che ci ha riempito di regole e norme che sono assolutamente non convenienti e che hanno desertificato l'ambiente produttivo, imprenditoriale e industriale di questo Paese. Futuro nazionale si propone proprio questo".

"Al di là di ogni demagogia, ci sarebbe da chiedersi se i governi che si sono succeduti negli ultimi 10 anni abbiano fatto qualche cosa in questo senso, perché nessuno è riuscito ad abbassare il costo del carrello della spesa, nessuno è riuscito ad abbassare il costo dell'energia e nessuno è riuscito ad alzare i salari degli italiani - ha aggiunto - Noi siamo gli unici che stiamo proponendo queste soluzioni con tre provvedimenti estremamente concreti che chiaramente vanno contro un'agenda europeista e un'agenda Draghi che invece tutti i governi sino a oggi hanno seguito".

Ai giornalisti che gli chiedevano se si vedesse comunque fuori da ogni ipotesi di governo che si possa formare dopo le prossime elezioni politiche, Vannacci ha risposto che "Futuro nazionale porta avanti la propria politica. Ha tracciato delle linee delle linee rosse che sono estremamente precise e individuali ed è disposto a colloquiare, a parlare e a portare avanti la propria proposta politica. Noi la rotta non la cambiamo. Se qualcuno vuole venire con noi, siamo ben contenti".

"La stessa cosa che è successa a Trump qualche giorno fa in America - ha spiegato - potrebbe succedere in Italia a qualcuno che prima si è proclamato come il difensore degli italiani, ma oggi continua a votare per il proseguimento di una guerra a oltranza in Ucraina, continua a sostenere una Commissione europea che non fa gli interessi degli italiani, che porta avanti il Green Deal e l'ambientalismo ideologico, che altro non hanno fatto che desertificare l'ambiente industriale e produttivo italiano e mandare sul lastrico centinaia e migliaia di imprese non consentendo agli italiani di avere le risorse per andare a fare la spesa quando vanno al mercato".

"Un canale televisivo che non è certo vicino a come la pensiamo noi, lo posso anche citare, La7, ha analizzato il programma di Futuro Nazionale e quello di Fratelli d'Italia del 2018 e vi ha trovato analogie per l'82% - ha detto Vannacci - Quindi mi sembrerebbe di dire che forse questa alleanza di centrodestra ha perso la bussola, ha perso la Trebisonda: perché se è un canale che non è proprio nostro supporter vede queste analogie, vuol dire che tutto sommato almeno a livello di proposta prima delle elezioni i nostri orientamenti erano molto simili. Poi non lo so che cosa sia successo. Evidentemente non sono riusciti a mantenere ciò che era stato proposto".

"Ricordo che si parlava di blocco navale, ricordo la rottamazione della legge Fornero, ricordo l'abbassamento del cuneo fiscale. La riforma della giustizia, l'autonomia differenziata e il presidenzialismo sono tutte cose che poi alla fine non sono state mantenute. Quindi chi ha perso la bussola è qualcun altro, non certo noi di Futuro nazionale".

Capitolo sondaggi. "In Toscana siamo 8.000 iscritti a Futuro nazionale e Firenze rappresenta 2.000 di questi 8.000 iscritti. Dei numeri impensabili per un partito che è nato pochi mesi fa e soprattutto in una terra che ha una vocazione rossa come Firenze - ha sottolineato - Quindi siamo presenti, l'entusiasmo dei cittadini c'è e Futuro nazionale continuerà la sua presenza e persevererà. D'altra parte apriamo oggi una seconda sede qui a Coverciano data in gentile concessione da qualcuno che apprezza l'operato del partito. E probabilmente nelle prossime settimane e prossimi mesi ce ne potrà essere una terza. Quindi questa è esattamente la realtà che si contrappone con i sondaggi farlocchi delle agenzie ammaestrate che ci vedrebbero teoricamente in un calo di consenso".

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina in via de' Falcucci, nel quartiere fiorentino di Coverciano, per protestare contro l'apertura della seconda sede cittadina di Futuro nazionale. Il presidio antifascista si è concentrato a poche decine di metri dalla nuova sede, situata in via Novelli. Alla manifestazione hanno partecipato soprattutto residenti della zona, tra cui numerosi genitori con bambini, scesi in strada per manifestare la propria contrarietà all'insediamento del partito nel quartiere.

Vannacci ha lasciato la nuova sede di Futuro nazionale accompagnato dagli insulti di molti contestatori, arrivati a pochi metri da lui. Subito dopo, carabinieri in assetto antisommossa hanno tentato di allontanare i manifestanti. La tensione è diminuita quando i militari hanno tolto i caschi e hanno abbassato gli scudi.

"Cosa rispondo a chi protesta contro la nostra nuova sede nel quartiere di Coverciano? Che la democrazia probabilmente a loro non appartiene, perché la sede risponde a tutte le caratteristiche di legalità e starà qua a Coverciano. Se a loro non piace vadano a passeggiare da un'altra parte", ha detto il leader di Futuro nazionale.