Valle d'Aosta, ritrovato morto escursionista 15enne

(Adnkronos) - E’ stato ritrovato morto questa mattina all’alba, nei pressi di Mont Morion in Valle d’Aosta, l’escursionista 15enne per il quale erano scottate le ricerche martedì sera dopo l’allarme dato dai genitori. A individuare il corpo senza vita del giovanissimo un sorvolo in elicottero. Secondo i primi accertamenti il ragazzo sarebbe precipitato. Alle operazioni di ricerca e recupero ha partecipato il soccorso alpino valdostano e il soccorso alpino della Guardia di Finanza a cui sono affidate le operazioni di polizia giudiziaria.

