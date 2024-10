Vaccinazioni antinfluenzali a Oristano, aperte le prenotazioni

Doctor holding syringe and medicine for vaccination, closeup È iniziata ieri la campagna di vaccinazioni antinfluenzali nella Asl 5 di Oristano, organizzata dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria. Quest’anno sono state messe a disposizione 28.000 dosi, che verranno somministrate presso tutti i centri vaccinali della provincia e negli ambulatori dei medici di famiglia. Come da protocollo, le prime vaccinazioni sono state avviate nelle case di riposo e residenze assistenziali, al fine di proteggere le persone più vulnerabili. Queste somministrazioni proseguiranno anche nelle prossime settimane. A partire da lunedì 11 novembre, la campagna verrà estesa a tutti coloro che ne faranno richiesta, con un focus particolare sulle categorie a rischio, per le quali il vaccino è gratuito e fortemente raccomandato. Tra queste vi sono gli over 60, persone immunocompromesse, pazienti affetti da patologie croniche, donne in gravidanza e bambini tra i sei mesi e i sei anni. Inoltre, il vaccino è raccomandato per gli operatori sanitari, i caregiver e i familiari di soggetti fragili, oltre che per chi lavora in

