(Adnkronos) - Due aerei si sono scontrati sulla pista dell'aeroporto internazionale di Miami e due persone sono rimaste lievemente ferite. "L'estremità dell'ala di un Boeing 737 della Copa Airlines ha urtato la parte anteriore della fusoliera di un Boeing 767 di Ups durante il rullaggio", ha confermato la Federal Aviation Administration (Faa), che indaga su quanto avvenuto, come riporta la Cnn, dopo il blocco voli con il conseguente caos che ha portato a ritardi e cancellazioni. Greg Chin, responsabile delle comunicazioni dello scalo, ha confermato alla rete americana che due persone sono rimaste lievemente ferite nell'incidente avvenuto intorno alle 21.15 e sono state assistite sul posto.

Secondo la Faa, l'equipaggio del volo Ups - in partenza per Bogotá - aveva ricevuto istruzioni di dare la precedenza al volo Copa Airlines, appena atterrato da Panama. Ups "collabora con le autorità per accertare cosa sia accaduto". Copa Airlines sottolinea come la "sicurezza" di passeggeri ed equipaggi sia la "massima priorità" e precisa che collaborerà "con le autorità nelle indagini".