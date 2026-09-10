(Adnkronos) - Gli Us Open 2026 si avviano verso il gran finale. Nella notte tra oggi, giovedì 10 settembre, e domani, venerdì 11 settembre, si giocano le semifinali maschili e femminili del torneo americano. Si parte con il torneo femminile e con le sfide Sabalenka-Pegula e Gauff-Rybakina. Nella giornata di domani, tocca al match tra Zverev e Khachanov e poi al derby americano Tiafoe-Shelton. Ecco il programma delle partite, gli orari e dove vederle in tv e streaming.

Ecco il programma delle partite di oggi agli Us Open 2026, con gli orari italiani:

Venerdì 11 settembre

ore 1 - Sabalenka -Pegula

a seguire - Gauff - Rybakina

ore 21 - Zverev-Khachanov

Nella notte tra venerdì 11 settembre e sabato 12 settembre:

ore 1 - Tiafoe-Shelton

Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.