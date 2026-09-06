Us Open, Alcaraz si sbarazza di Paul in tre set e vola ai quarti
(Adnkronos) - Carlos Alcaraz si sbarazza dello statunitense Tommy Paul negli ottavi di finale degli Us Open. Lo spagnolo, testa di serie numero due e terzo nel ranking Atp, si è imposto nettamente contro il numero 21 Atp, in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in due ore e 21 minuti.
Alcaraz vola così ai quarti di finale dove se la vedrà con il vincitore della sfida tra lo statunitense Ben Shelton e il greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo punta a vincere lo Slam statunitense per ridurre il gap in classifica con Jannik Sinner ancora fermo ai box per infortunio.
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