Università di Sassari, inaugurato il master in Diritto di polizia e pubblica sicurezza - Notizie

Un nuovo percorso di alta formazione dedicato alla sicurezza e alle funzioni di polizia prende il via all'Università di Sassari: nell'aula magna dell'Ateneo è stato inaugurato oggi il master di II livello in "Diritto di Polizia e di pubblica sicurezza", uno dei pochissimi corsi di questo genere attivati in Italia.Ospite della cerimonia il capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti del rettore uscente, Gavino Mariotti, del questore di Sassari Filiberto Mastrapasqua, e del direttore del dipartimento di Giurisprudenza, Michele Comenale Pinto.Il direttore del master, Giovanni Barrocu, ha quindi illustrato il programma e gli obiettivi del nuovo percorso formativo.Nel suo intervento conclusivo, Pisani ha affrontato i temi della sicurezza e del ruolo delle istituzioni nella società contemporanea. Al termine della cerimonia, il rettore Mariotti gli ha consegnato il sigillo storico dell'Università di Sassari.Di durata annuale, il master punta a fornire conoscenze e competenze specialistiche nel diritto di polizia e nella pubblica sicurezza. Il percorso integra lo studio dei poteri amministrativi di prevenzione e controllo con gli aspetti processuali legati all'attività di polizia giudiziaria, nel rispetto dei principi costituzionali, sovranazionali e convenzionali di legalità, proporzionalità, ragionevolezza, eguaglianza, tutela dei diritti fondamentali e controllo giurisdizionale.L'obiettivo è formare professionisti capaci di affrontare, sul piano teorico e applicativo, il complesso sistema delle funzioni di sicurezza. Tra gli ambiti di approfondimento figurano l'organizzazione delle autorità di pubblica sicurezza, le misure di prevenzione, la gestione dell'ordine pubblico, l'attività amministrativa di polizia, i rapporti tra polizia di sicurezza e polizia giudiziaria, i limiti dei poteri coercitivi, le responsabilità connesse all'attività di polizia e la tutela dei soggetti destinatari di atti, operazioni e provvedimenti di sicurezza....

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