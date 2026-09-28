Unione consumatori, 'effetto Eni si sente poco sui prezzi medi in Sardegna' - Notizie
L'effetto dei ribassi annunciati da Eni nelle stazioni di
servizio si fa sentire anche in Sardegna, ma nell'Isola il taglio
risulta smorzato "a fronte di una presenza molto ridotta delle
stazioni Enilive". E' quanto rileva l'Unione Nazionale Consumatori,
in una nota nella quale il presidente Massimiliano Dona evidenzia
come, rispetto alle autostrade, "nelle regioni il calo è stato
ancora minore, meno di 1 cent per entrambi i carburanti: -0,8 per
il gasolio e -0,7 cent per la benzina" Secondo lo studio
dell'associazione, a vincere come regione per il miglior
abbassamento dei prezzi, sia per la benzina che per il gasolio, è
il Friuli Venezia Giulia (-2,6 cent al litro per il gasolio, -2,4
per la benzina), dove la reti Eni è molto vasta. Medaglia
d'argento, per entrambi i carburanti, il Lazio: -1,5 cent per il
gasolio, -1,3 per la benzina. Medaglia di Bronzo per l'Abruzzo:
rispettivamente -1,4 e -1,1. In queste 3 regioni la presenza di
stazioni Eni è molto consistente, anche in Abruzzo in rapporto agli
abitanti.
La Sardegna è "pecora nera": nell'Isola il prezzo medio del gasolio è 2.396 euro con un -0,2 cent(litro dal 27 al 28 settembre e -0,10 centesimi nello stesso periodo per un pieno di 50 litri. Il prezzo medio rilevato da Unc per la benzina è di 2.165 euro, -0,3 cent/l dal 27 al 28 settembre e -0,15 cent. per 50 litri di pieno.
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