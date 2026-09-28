Unione consumatori, 'effetto Eni si sente poco sui prezzi medi in Sardegna' - Notizie

L'effetto dei ribassi annunciati da Eni nelle stazioni di servizio si fa sentire anche in Sardegna, ma nell'Isola il taglio risulta smorzato "a fronte di una presenza molto ridotta delle stazioni Enilive". E' quanto rileva l'Unione Nazionale Consumatori, in una nota nella quale il presidente Massimiliano Dona evidenzia come, rispetto alle autostrade, "nelle regioni il calo è stato ancora minore, meno di 1 cent per entrambi i carburanti: -0,8 per il gasolio e -0,7 cent per la benzina" Secondo lo studio dell'associazione, a vincere come regione per il miglior abbassamento dei prezzi, sia per la benzina che per il gasolio, è il Friuli Venezia Giulia (-2,6 cent al litro per il gasolio, -2,4 per la benzina), dove la reti Eni è molto vasta. Medaglia d'argento, per entrambi i carburanti, il Lazio: -1,5 cent per il gasolio, -1,3 per la benzina. Medaglia di Bronzo per l'Abruzzo: rispettivamente -1,4 e -1,1. In queste 3 regioni la presenza di stazioni Eni è molto consistente, anche in Abruzzo in rapporto agli abitanti.

La Sardegna è "pecora nera": nell'Isola il prezzo medio del gasolio è 2.396 euro con un -0,2 cent(litro dal 27 al 28 settembre e -0,10 centesimi nello stesso periodo per un pieno di 50 litri. Il prezzo medio rilevato da Unc per la benzina è di 2.165 euro, -0,3 cent/l dal 27 al 28 settembre e -0,15 cent. per 50 litri di pieno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere...

Leggi tutto su Ansa Sardegna