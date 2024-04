Oristano

La società Heli Austria che forniva mezzi e personale non ha partecipato alla gara

Siamo alla vigilia della campagna antincendio e la base della Forestale di Fenosu rischia di non vedere il grande elicottero Super Puma.

La società Heli Austria ha infatti rinunciato a partecipare al bando della Regione, pubblicato a marzo. Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma sembra che le condizioni previste dalla Regione per la gara siano state considerate incongruo, per la campagna antincendi di quest’anno.

Criticati non solo gli importi delle penali applicate dalla Regione per particolari situazioni ma anche le risorse messe a disposizione, non adeguate all’impegno richiesto ai piloti e agli altri operatori della società austriaca.

Il problema non riguarda solo l’Oristanese ma tutta Sardegna, considerato che il Super Puma viene utilizzato anche nel resto dell’isola insieme ai Canadair per gli incendi di una certa gravità.

Un ulteriore problema da risolvere in fretta per la nuova assessora regionale dell’Ambiente, Rosanna Laconi.

Martedì, 16 aprile 2024

