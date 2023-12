Una stella di Natale per aiutare a vincere le leucemie, i linfomi e il mieloma: banchetti in piazza

Oristano

L’iniziativa benefica della Sezione oristanese dell’Ail

Con lo slogan “Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella”, la Sezione di Oristano dell’Associazione italiana contro le leucemie i linfomi e il mieloma allestisce in questo weekend i banchetti per la distribuzione delle stelle di Natale.

Oggi venerdì 8 dicembre, domani sabato 9 dicembre e domenica 10 dicembre i volontari saranno presenti a Oristano in piazza Roma, a Bosa in via IV novembre e a Terralba (solo domenica) in piazza Cattedrale.

Con un contributo di 13 euro si potrà ricevere un vaso con una stella di Natale.

“In questo modo si aiuteranno la ricerca e la cura di leucemie, linfomi e mieloma”, ricorda Paolo Casula, presidente della Sezione oristanese dell’Ail.

L’iniziativa è promossa sotto l’alto patrocinio della Presidenza della Repubblica.

Per eventuali informazioni si può utilizzare il numero di telefono 376 2106750.

