Una nuova moto d'acqua per la Prociv Arci Oristano

La Prociv Arci Oristano ha accolto con entusiasmo una nuova moto d’acqua, affidata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sardegna. Questo evento segna un ulteriore passo avanti per le organizzazioni di volontariato coinvolte nel Sistema di Salvamento Balneare (SISB) nei comuni costieri della regione. Questa mattina, presso il Centro servizi della Protezione civile di Macchiareddu, si è svolta la cerimonia di consegna di sette moto d’acqua e tre gommoni a diverse organizzazioni di volontariato. Presenti all’evento, l’assessore alla difesa dell’ambiente Rosanna Laconi e il neo direttore generale della Protezione civile Mauro Merella. Insieme hanno sottolineato l’importanza della formazione continua per i volontari e l’impegno della Regione Sardegna nel garantirla, anche attraverso la futura Scuola di Protezione Civile. Per il 2024, lo stanziamento per i comuni costieri è stato incrementato di 900 mila euro, raggiungendo un totale di oltre 2,4 milioni di euro, rispetto ai precedenti 1,8 milioni. La tempistica tra la delibera della Giunta regionale e l’assegnazione dei contributi è stata notevolmente ridotta, con un’accelerazione delle procedure di

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie