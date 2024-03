Oristano

Promossa dalla mamma della ragazza di Oristano venuta a mancare troppo presto

Era molto giovane ma già una vera artista Silvia Porcu, 20 anni, scomparsa troppo presto. Le sue opere, disegni, pitture e ceramiche, saranno in mostra da domani e fino a domenica prossima nel Teatro San Martino, di Oristano. Un talento, il suo, coltivato anche attraverso gli studi all’Istituto d’arte di Oristano, che ne ha custodito le creazioni. L’ultima delle quali, una brocca di ceramica azzurra coperta da un drappo color argento, ancora da completare, è stata rinvenuta proprio nei giorni scorsi da una sua professoressa. Rifinita da una allieva dell’istituto, la ceramica ha trovato subito posto nell’esposizione, che sarà inaugurata domani, venerdì 22 marzo alle 17.

L’appuntamento è voluto dalla mamma di Silvia, Cristina Corona, che, grazie anche al sostegno del Comune, in questo modo intende ricordare la figlia amatissima e la sua grande passione per l’arte, aprendo una finestra su un grave problema, quello della sofferenza mentale, sempre più diffusa fra giovani e giovanissimi, oggi spesso in difficoltà perché non possono contare sul supporto di sufficienti e adeguati servizi. Esattamente come è accaduto a Silvia, a cui una vita, pure piena di promesse, è diventata impossibile da affrontare.