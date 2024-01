“Una corsa per un sorriso”, venerdì a Terralba si riparte anche con la castagnata

Terralba

In programma la discesa della Befana dopo l’evento di solidarietà



Si recupera venerdì prossimo, 5 gennaio, “Una corsa per un sorriso”, la manifestazione benefica promossa dalla Consulta giovanile di Terralba che prevede una corsa-camminata solidale per le vie del centro storico. Inizialmente in calendario per il 22 dicembre, era stata rimandata a causa del maltempo.

“Nella stessa data”, annunciano dalla Consulta giovanile, guidata dal presidente Roberto Mura, “saranno presenti i vigili del fuoco con la discesa della Befana e si farà una castagnata, organizzata dalla Pro loco”.

Il ricavato della raccolta fondi sarà speso nell’acquisto di regali e attrezzature per il reparto di Pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano.

Il ritrovo prima della partenza della corsa-passeggiata solidale è fissato per le 15.30 in piazza cattedrale.

Per l’organizzazione di “Una corsa per un sorriso”, con i giovani di Terralba hanno collaborato l’Amministrazione comunale – e in particolare l’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Roberta Cicu e l’assessorato alle Attività produttive guidato da Rosella Orrù – la Pro loco e gli Amatori Terralba.