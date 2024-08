La Capitaneria di Porto di Oristano ha emesso un’ordinanza urgente in seguito alla segnalazione di una presunta bomba ritrovata a circa 10 metri dalla spiaggia de Sa Marigosa, nel Comune di San Vero Milis, a una profondità di 2 metri.

Per garantire la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, l’area intorno al ritrovamento è stata interdetta con un raggio di 50 metri. Durante questo periodo, è vietato praticare attività come balneazione, navigazione, immersioni e pesca.

Il Comune di San Vero Milis è incaricato di delimitare l’area interessata e di apporre segnalazioni di divieto. Le uniche eccezioni al divieto riguardano i militari e i mezzi di soccorso, autorizzati a operare per le verifiche necessarie.

L’ordinanza rimarrà in vigore fino a quando non verranno completate le operazioni di bonifica e verrà confermata la sicurezza della zona.