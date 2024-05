Oristano

Una malattia trasmessa dalle zanzare che può avere conseguenze gravi



In provincia di Oristano via alle vaccinazioni per la Dengue. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria della Asl 5, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, in campo per prevenire il contagio da un altro virus tramesso dalle zanzare. Il vaccino ha un costo a carico dell’utente ed è consigliato soprattutto ai viaggiatori internazionali. È necessario prenotarsi presso gli ambulatori di Igiene pubblica, al primo piano della sede Asl di via Carducci, a Oristano.

Di origine virale, la Dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che in precedenza hanno punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus.

Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. “È una malattia simile alla West Nile , ma molto più grave come patologia”, ha spiegato la dottoressa Marras. “È provocata da una zanzara diversa rispetto a quella che funge da vettore