(Adnkronos) - Fantastica prestazione dell'azzurro Yeman Crippa che ha chiuso al secondo posto la prestigiosa maratona di New York con il tempo di 2h06:14 cedendo solo negli ultimi 400 metri allo svedese Andreas Almgren che vince con 2h06:01 all'esordio sulla distanza. Con il trentino delle Fiamme Oro arriva il miglior piazzamento di un azzurro alla 42,195 km della Grande Mela negli ultimi 30 anni, e diventa il settimo italiano a conquistare il podio di New York e per l'undicesima volta, con la sesta prestazione di sempre nella maratona più popolare del mondo.

Podio completato in 2h06:26 dal giovane del Lesotho Kamohelo Mofolo che festeggia oggi il 21esimo compleanno soffiando il terzo posto negli ultimi metri al keniano vincitore uscente Benson Kipruto (2h06:27).

Nella gara femminile c'è l'undicesimo posto di Giovanna Epis (Carabinieri) con il primato stagionale di 2h28:55. Successo alla keniana Sheila Chepkirui Kiprotich in 2h24:36 dopo un lungo testa a testa con Hellen Obiri (2h24:43), vincitrice l'anno scorso, che in prossimità del traguardo perde la seconda piazza in favore della statunitense Jessica McClain (2h24:42).