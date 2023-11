Un segno contro la violenza, l’iniziativa dei market Vicino a Te

Oristano

In occasione del 25 novembre

Un segno rosso da tracciare, con il rossetto, sullo zigomo. Con questa iniziativa i market Vicino a Te del Gruppo Frongia di Oristano vogliono lanciare un segnale forte per combattere tutti insieme ogni forma di violenza di genere.

Domani, sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, i circa 150 dipendenti dei 18 supermercati Vicino a Te sparsi per tutta la Sardegna mostreranno il segno rosso sul proprio viso.

“Abbiamo proposto questa iniziativa su base volontaria ai dipendenti”, ha spiegato Marco Frongia, amministratore del gruppo assieme ai fratelli Fabio e Diana, “tutti hanno aderito con convinzione”.

Il Gruppo Frongia, da sempre impegnato nel sociale, non è nuovo a iniziative di questo tipo.