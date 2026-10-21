Un organismo tecnico per applicare principio insularità, 'al via fase 2' - Notizie

Il principio dell'insularità è entrato nella Costituzione, ma per la Sardegna i meccanismi di compensazione degli svantaggi legati alla condizione insulare restano ancora da costruire. A quasi quattro anni dalla modifica dell'articolo 119, i Riformatori Sardi propongono di passare alla "fase due" con una proposta di legge illustrata a Cagliari dai consiglieri regionali Aldo Salaris, Umberto Ticca e Giuseppe Fasolino, insieme a Michele Cossa, responsabile del dipartimento di insularità del partito.Obiettivo della norma è l'istituzione di un organismo tecnico in grado di esaminare con continuità decreti ministeriali, criteri di ripartizione dei fondi, atti di programmazione, bandi e provvedimenti delle autorità di regolazione. Quando individuerà possibili violazioni, l'osservatorio potrà inviare segnalazioni motivate al presidente della Regione e al Consiglio regionale, mettendo a disposizione gli elementi tecnici per valutare eventuali impugnazioni. La decisione finale resterà alla giunta, chiamata a riferire al Consiglio sulle scelte compiute. La struttura immaginata dai Riformatori sarà composta da due dirigenti regionali e da sette esperti con competenze giuridiche ed economiche. Tra gli ambiti indicati da Salaris ci sono il diritto costituzionale, la scienza delle finanze, la finanza pubblica, la statistica e l'economia dei mercati."Vogliamo colmare un vuoto attraverso l'istituzione di un organismo tecnico, non politico, che sia di aiuto, di collaborazione e di produzione e vigilanza normativa su tutti gli atti e i provvedimenti messi in campo dal governo nazionale e dall'Unione europea", spiega Salaris. Per il consigliere regionale dei Riformatori, la mancata attuazione del principio non è soltanto una questione di risorse, ma anche di volontà politica. "Serve un atto di volontà da parte della Regione e del Governo nazionale", afferma Salaris, che attribuisce a entrambi una responsabilità per quanto non è stato fatto finora. "Un governo regionale e un governo nazionale sono corresponsabili di...

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