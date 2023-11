Un museo etnografico per Cabras: il Comune cerca un immobile tipico dove ospitarlo

Cabras

Sarà utilizzato anche per le sedute del consiglio comunale

Il Comune di Cabras ha pubblicato oggi l’avviso pubblico per la ricerca di un immobile tipico che possa ospitare il museo etnografico cittadino e l’aula del consiglio comunale, un luogo speciale all’interno del quale possa essere raccontata la cultura locale, la storia delle tradizioni e dei saperi identitari, gli assetti sociali e storici della comunità cabrarese.

La cifra massima messa a disposizione per l’acquisto dell’immobile è di 330.000 euro. L’edificio dovrà rispondere a precisi requisiti, come la localizzazione nel centro matrice di Cabras e l’essere realizzato in terra cruda secondo la tipologia storica locale.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis ha fra gli obiettivi fondamentali delle linee programmatiche di mandato la promozione del settore cultura anche attraverso un piano di investimenti strutturali finalizzati alla conservazione delle tradizioni storiche locali e alla valorizzazione di tali beni per finalità turistiche.

“Questo progetto”, dichiara il sindaco Abis, “nasce dalla necessità di colmare un vuoto importante nella programmazione culturale e nella valorizzazione dei beni immateriali di Cabras. Consiste nella realizzazione di un’esposizione museale all’interno del centro di prima e antica formazione, un immobile storico rappresentativo delle caratteristiche socio-culturali e architettoniche del passato, che proponga il racconto dell’identità dello straordinario popolo lagunare con la sua cultura, storia, le sue tradizioni, gli usi e i costumi, le musiche e gli abiti, il proprio essere. Una struttura che, una volta realizzata, potrà completare il percorso museale cittadino integrandolo con quanto fino ad oggi presente per i beni archeologici, così da colmare la carenza nella narrazione cabrarese e nelle misure di conservazione della memoria identitaria locale. Un progetto che potrà finalmente ospitare anche una casa comunale di prestigio degna di Cabras”.