Iscrizioni aperte fino al 23 novembre: 5 CORSI GRATUITI per diventare manager del turismo in SARDEGNA
Lidl Italia organizza una giornata di selezione in presenza il giorno 5 dicembre 2026 (dalle 9:00 alle
Provincia di Nuoro: Randstad Cerca Manutentore Elettrico per Stabilimento Produttivo
Randstad Italia
ARST S.p.A. ha indetto una manifestazione di interesse (Codice: MAN_INT_OE_2026) per la formazione di sei
Emilav Srl (Agenzia per il Lavoro) seleziona un/una Addetto/a al Magazzino per un'azienda cliente
ASPAL seleziona per la Cooperativa Sociale Killia un/una Responsabile Web Marketing, Comunicazione
Synergie Italia S.p.A. (Filiale di Cagliari) seleziona un Operatore Tecnico – Addetto/a alla Portineria
Manpower seleziona un/una Banconiere/a per una rinomata attività del territorio operante nel settore
JYSK, retailer internazionale di arredamento in stile scandinavo, seleziona tre profili part-time per i
Settimo San Pietro: Nuova Apertura "TuttiGiorni" Cerca Addetti Gastronomia, Pescheria e Salumeria