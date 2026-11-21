Un gol per tempo e il Como riparte, Cagliari ko sul lago - Notizie

Il Como riprende il suo cammino vincente, battendo il Cagliari con un gol per tempo. Un successo - arrivato grazie alle reti di Jacobo Ramon e di Lucas Da Cunha - figlio di una partita inizialmente non semplicissima, con gli avversari che nel primo tempo hanno giocato decisamente alla pari, legittimata poi però da una ripresa in cui la squadra di Fabregas ha preso in mano meglio la situazione, meritandosi i tre punti. Scelta neppure troppo sorprendente nella formazione iniziale da parte di Fabregas, che lascia in panchina Nico Paz, insieme a Perrone. I due argentini sono rientrati in gruppo poche ore prima della partita dopo gli impegni con la Nazionale: un po' di riposo poteva essere prevedibile, anche in vista della gara di Champions di martedì con l'Aek. Ma non è solo per questo che il Como ha un avvio di gara non brillantissimo, grande merito va dato al Cagliari, che nel primo tempo dimostra per diversi tratti più padronanza del campo e più coraggio. Gli ospiti giocano, fin da subito, con fluidità e grande mobilità alle spalle di Mendy. Il Como preme inizialmente, la prima occasione della gara è sui piedi di Kaiki che al 13' calcia alto cercando il secondo palo, ma i rossoblù rispondono con una grande opportunità al 20': Maldini scende benissimo sulla sinistra, dal vertice dell'area cerca la conclusione su cui per poco non arriva Adopo. Palla fuori. Un segnale che dà la sveglia al Como, che riesce a segnare con un colpo di testa di Ramon, bravo a sfruttare un bel movimento sulla destra con successivo cross di Couto. E' il terzo gol in campionato, quarto in stagione, per il giovane difensore spagnolo, che si conferma pedina indispensabile nell'organico di Fabregas. Ma...

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