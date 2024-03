Oristano

Le informazioni utili per presentare la domanda

Coinvolge anche la provincia di Oristano il nuovo corso per guardia zoofila proposto dall’Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali. In provincia attualmente operano solo tre guardie zoofile Oipa, tra cui il coordinatore Roberto Fadda. “Sarebbe importante avere rinforzi per riuscire a coprire meglio tutto il territorio”, dice Fadda.

Fino a sabato 13 aprile sarà possibile iscriversi ai percorsi formativi organizzati per le quattro province storiche della Sardegna. Le lezioni dureranno circa cinque mesi e si terranno online, con alcuni incontri in presenza. I corsi sono gratuiti, è richiesta unicamente l’iscrizione all’Oipa come socio benemerito, al costo di 100 euro.

Possono partecipare al corso di formazione tutte le persone maggiorenni fortemente motivate e amanti degli animali. I candidati devono essere in possesso almeno della licenza media inferiore e non devono avere condanne penali o carichi pendenti.

“Le guardie zoofile volontarie Oipa rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, agenti di polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria”, spiega Massimo Pradella, coordinatore nazionale delle guardie eco-zoofile Oipa. “Le loro mansioni comprendono la prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio