Un Boléro da brividi per il ritorno del Béjart Ballet Lausanne a Cagliari - Notizie

A distanza di vent'anni e alla vigilia del quarantennale dalla sua nascita, il Béjart Ballet Lausanne è tornato sul palcoscenico del Lirico di Cagliari per la Stagione di danza, portando, con le sue grandi qualità tecniche e comunicative, l'eredità spirituale e stilistica del suo fondatore, Maurice Béjart.In scena tre creazioni straordinarie, 7 Danses Grecques, L'Oiseau de Feu e Boléro, firmate dall'artista scomparso nel 2007, che ha innovato il linguaggio del balletto del Novecento e "allargato gli orizzonti della danza accademica".Protagonista di una performance straordinaria per la forza visiva del movimento e delle coreografie, la prestigiosa compagnia ha incantato il pubblico. In Boléro e ne L' Uccello di Fuoco l' Orchestra del Lirico è stata protagonista di una prova di alto livello nella colonna sonora dello spettacolo. Sul podio il maestro americano James Feddeck, di ritorno a Cagliari a un anno dall'applaudita esibizione al Carmen Melis.Uno spettacolo di pura eleganza e bellezza che celebra la visione di Maurice Béjart nei capolavori di Stravinskij e Ravel: un itinerario nell'universo coreografico di un artista che ha rivoluzionato la danza con un linguaggio inclusivo e universale, restituendola, da arte d'élite, al grande pubblico.Grande era l'attesa per il ritorno della compagnia che dal 2024 si avvale della prestigiosa direzione artistica di Julien Favreau. La serata si è aperta con 7 Danses Grecques, su musica di Mikīs Theodōrakīs e luci di Dominique Roman, tributo all'essenza dello spirito della tradizione greca. Nella seconda parte, in un vortice di crescendi acustici e visivi, il pubblico si è lasciato trasportare dalle note di Stravinskij ne L'Oiseau de Feu, con scene e costumi di Joëlle Roustan e Roger Bernard.Gran finale con la coreografia più iconica di Béjart, capolavoro assoluto, dove...

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