Ultime ore per partecipare al concorso “Presepi 2023”, dedicato a famiglie, scuole e parrocchie

Ales

Lo promuove l’ufficio informatico della Diocesi di Ales-Terralba, con la collaborazione del periodico diocesano

C’è tempo sino a domani (lunedì 18 dicembre) per partecipare al concorso “Presepi 2023” promosso dall’ufficio informatico della Diocesi di Ales-Terralba con la collaborazione del periodico diocesano “Il Nuovo Cammino”, gestito dalla Fondazione Santa Mariaquas.

Il concorso è rivolto alle parrocchie e alle famiglie dei paesi della Diocesi di Ales-Terralba e da quest’anno anche alle scuole (comprese quelle paritarie) del territorio.

Per iscriversi è necessario inviare i propri dati – nome, cognome, recapito telefonico, foto o video del presepe – all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Sarà la giuria presieduta dal vescovo Roberto Carboni e formata da due parroci, una giornalista, un esperto di presepi, un videomaker, una fotografa e un’animatrice della parrocchia, provenienti da paesi diversi, a decretare i vincitori delle tre sezioni.

Per la sezione privati e famiglie è previsto un cesto del valore di 100 euro con prodotti misti (per sostenere le nostre piccole attività locali) e un abbonamento a “Il Nuovo Cammino”, per le scuole un buono da 100 euro per acquisto di cancelleria e altro materiale didattico. Per la sezione dedicata alla parrocchia saranno assegnati 150 euro che potranno essere utilizzati per ampliare il presepio.

Non è richiesto un tema specifico ma si lascia spazio alla creatività e alla libera scelta dei partecipanti.

Per la realizzazione del presepe possono essere utilizzate tutte le tecniche di espressione meccanica, multimediale, grafica e pittorica, sia manuale che digitale secondo il proprio estro. Per la parrocchia saranno valutati aspetti artistici, tecnici, teologici, simbolici e i personaggi. Per le famiglie e per le scuole, i presepi saranno valutati dal punto di vista simbolico-teologico, delle innovazioni, della tradizione e dal punto di vista paesaggistico.

Le premiazioni avverranno il prossimo 6 gennaio.