(Adnkronos) - L'atletica si gode il gran finale del 2026. Oggi, domenica 13 settembre, si conclude a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del 'Mondiale dei Mondiali' di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dal campione olimpico di salto in alto a Tokyo Gianmarco Tamberi, che tornerà a competere dopo gli ori vinti agli Europei di Birmingham e ai Giochi del Mediterraneo. Ecco gli atleti italiani in gara oggi, gli orari e dove vederli in tv e streaming.

Ecco il programma delle gare di oggi, domenica 13 settembre, all'Ultimate Championship:

18:08 - 400hs femminili - ev. Folorunso

18:13 - giavellotto maschile

18:18 - 200 metri maschili (semifinale)

18:36 - 400hs maschili

18:44 - 200 metri femminili (semifinale)

19:04 - salto in alto maschile - Tamberi

19:10 - 5000 metri femminili

19:34 - salto triplo femminile - Derkach

19:41 - 800 metri maschili - ev. Pernici

19:53 - 4x400 mista - Italia

20:12 - 1500 metri maschili

20:38 -200 metri maschili

20:49 - 200 metri femminili

L'Ultimate Championship è una sorta di 'super finale' della stagione di atletica, a cui partecipano atleti invitati sulla base dei risultati ottenuti, che si affronteranno nelle varie discipline per decretare i campioni assoluti della stagione. In Italia, le gare di oggi saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (in chiaro) e sui canali Sky Sport (per gli abbonati), oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW.