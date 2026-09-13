Ultimate Championship, tocca a Tamberi: gli azzurri in gara oggi nel 'Mondiale dei Mondiali' e dove vederli
(Adnkronos) - L'atletica si gode il gran finale del 2026. Oggi, domenica 13 settembre, si conclude a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del 'Mondiale dei Mondiali' di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dal campione olimpico di salto in alto a Tokyo Gianmarco Tamberi, che tornerà a competere dopo gli ori vinti agli Europei di Birmingham e ai Giochi del Mediterraneo. Ecco gli atleti italiani in gara oggi, gli orari e dove vederli in tv e streaming.
Ecco il programma delle gare di oggi, domenica 13 settembre, all'Ultimate Championship:
18:08 - 400hs femminili - ev. Folorunso
18:13 - giavellotto maschile
18:18 - 200 metri maschili (semifinale)
18:36 - 400hs maschili
18:44 - 200 metri femminili (semifinale)
19:04 - salto in alto maschile - Tamberi
19:10 - 5000 metri femminili
19:34 - salto triplo femminile - Derkach
19:41 - 800 metri maschili - ev. Pernici
19:53 - 4x400 mista - Italia
20:12 - 1500 metri maschili
20:38 -200 metri maschili
20:49 - 200 metri femminili
L'Ultimate Championship è una sorta di 'super finale' della stagione di atletica, a cui partecipano atleti invitati sulla base dei risultati ottenuti, che si affronteranno nelle varie discipline per decretare i campioni assoluti della stagione. In Italia, le gare di oggi saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (in chiaro) e sui canali Sky Sport (per gli abbonati), oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it