(Adnkronos) - La Francia finisce nel mirino della Uefa per una violazione del regolamento durante la sfida di Nations League contro il Belgio. La Federazione calcistica francese dovrà infatti pagare una multa di 10mila euro a causa di un dettaglio legato all'abbigliamento dei giocatori, che ha provocato anche un ritardo del calcio d'inizio. L'episodio risale al 28 settembre 2026, quando le due nazionali avrebbero dovuto affrontarsi alle 20:45. Poco prima dell'ingresso in campo, però, è emerso un problema relativo alle fascette utilizzate dai calciatori francesi per mantenere fermi i calzettoni. Il loro colore non era conforme alle disposizioni Uefa e lo staff è stato costretto a intervenire per sistemare l'equipaggiamento, facendo slittare l'inizio della partita. Come riportato da L'Équipe, la Federcalcio Europea ha successivamente sanzionato la Fff con un'ammenda di 10mila euro per la violazione dell'articolo 6.07 del regolamento della Nations League.

Non si tratta dell'unico neo organizzativo che ha accompagnato i primi impegni della gestione di Zinedine Zidane. Durante la precedente trasferta in Turchia, il commissario tecnico francese aveva raggiunto il terreno di gioco quando la Marsigliese era già cominciata, giustificando il ritardo con un protocollo più rapido del previsto. Nella stessa occasione era stato anche dimenticato negli spogliatoi il gagliardetto della nazionale, recuperato soltanto pochi istanti prima del fischio d'inizio. Una serie di inconvenienti che hanno acceso l'attenzione sugli aspetti organizzativi dello staff francese, chiamato a evitare nuove disattenzioni nei prossimi appuntamenti internazionali.