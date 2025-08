Ue sospende contromisure dopo accordo sui dazi Usa al 15%

(Adnkronos) - La Commissione Europea ha sospeso oggi, martedì 5 agosto, le contromisure per i dazi imposti Usa sulle importazioni Ue. La decisione dopo l'accordo di Turnberry in Scozia. "Posso confermare - ha detto il portavoce al Commercio Olof Gill, durante il briefing con la stampa a Bruxelles - che la Commissione ha adottato oggi le procedure legali necessarie a sospendere l'attuazione delle nostre contromisure Ue, che sarebbero dovute entrare in vigore il 7 agosto. Questo avviene tramite la procedura d'urgenza. Quindi, sostanzialmente, significa che la Commissione adotta la decisione che dovrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale già oggi e poi, entro due settimane, i nostri Stati membri daranno la loro approvazione, a maggioranza semplice".

I lavori per stendere la dichiarazione congiunta che dovrebbe delimitare il campo dei negoziati tra Ue e Usa in campo commerciale, dopo l'accordo verbale di Turnberry, spiega un alto funzionario Ue a Bruxelles, sono "molto avanti", per quantificare "il 95% è pronto", ma i tempi della finalizzazione del testo dipendono essenzialmente dalle controparti Usa, che in questi giorni sono impegnate in negoziati con molti altri partner commerciali.

La dichiarazione Ue-Usa avrebbe dovuto essere pubblicata venerdì scorso, ma è slittata a data da destinarsi, anche se la fonte si è detta ragionevolmente certa che arriverà presto. Oltre ai negoziati concomitanti che gli Usa stanno conducendo, incide sul ritardo anche il fatto che la Commissione tratta essenzialmente con tre interlocutori: il Dipartimento del Commercio, l'ufficio del Rappresentante al Commercio e con la Casa Bianca. La dichiarazione congiunta, essendo una dichiarazione, non è giuridicamente vincolante, come non lo era, a maggior ragione, l'accordo verbale raggiunto da Donald Trump e Ursula von der Leyen in Scozia, ma "fornirà un po' più di chiarezza sui prossimi passi" e sulle cose sulle quali "lavoreremo ulteriormente".

