Come cambierà concretamente il lavoro delle imprese del settore arredo con l’introduzione del nuovo Regolamento europeo sull’Ecodesign? Quali funzioni aziendali saranno coinvolte? E quanto sono preparate le aziende ad affrontare i nuovi requisiti? A queste domande tenta di rispondere l’Espr Day 2026, la giornata organizzata da FederlegnoArredo domani al Politecnico di Milano – Bovisa Candiani e dedicata ad approfondire le novità normative e, soprattutto, a mettere alla prova le imprese, grazie a un gioco di gruppo. L’iniziativa, nell’ambito del progetto europeo Horizon R-evolve, vedrà coinvolti 70 partecipanti in rappresentanza di circa 50 aziende del settore, che alterneranno una sessione teorica di aggiornamento sul Regolamento europeo a momenti di applicazione pratica. Cuore della giornata è l’Espr Simulation Game, un gioco di simulazione progettato e sviluppato internamente dall’ufficio Ambiente di FederlegnoArredo, con l’obiettivo di tradurre i requisiti della nuova normativa in realtà operativa che le aziende del settore si troveranno ad affrontare.

"La simulazione farà emergere un aspetto fondamentale - viene spiegato in una nota -, ovvero che l’Ecodesign non riguarda esclusivamente le caratteristiche del prodotto, ma richiede un approccio trasversale che coinvolge l’intera organizzazione aziendale e tutti gli attori della filiera". I partecipanti, suddivisi in gruppi, saranno chiamati a rappresentare un’azienda 'immaginaria' con una propria attività e specifiche tipologie di prodotto. A ogni partecipante verrà assegnato un ruolo aziendale, con responsabilità e compiti differenti. La sfida consisterà nel dimostrare che i prodotti realizzati sono in grado di rispondere ai criteri previsti dal Regolamento Espr. Per riuscirci, i gruppi dovranno prendere decisioni, confrontarsi tra le diverse funzioni aziendali, raccogliere informazioni e interagire con i fornitori, utilizzando anche budget virtuali per richiedere i dati necessari a verificare, ad esempio, le caratteristiche delle materie prime utilizzate. "La scelta di sviluppare internamente un gioco di simulazione - spiega Omar Degoli, responsabile ufficio Ambiente di FederlegnoArredo e ideatore del gioco - rispecchia proprio questo approccio: non limitarsi a illustrare le disposizioni normative, ma costruire strumenti concreti che consentano alle imprese di comprenderne le implicazioni e prepararsi ai cambiamenti. L’obiettivo è mettere le aziende nelle condizioni di affrontare la transizione con maggiore consapevolezza e farsi trovare pronte".

"Prepararsi alle nuove sfide dell’Ecodesign - prosegue - significa iniziare a lavorare oggi sul domani. L’Espr Day 2026 si inserisce, infatti, nel più ampio impegno di FederlegnoArredo per accompagnare le aziende associate con webinar e guide mirate, nella comprensione e nella gestione delle trasformazioni introdotte dalla normativa europea a cui le aziende sono tenute ad adeguarsi entro 18 mesi dalla pubblicazione dei criteri stessi, tempi che, le imprese potrebbero ritenere insufficienti puntando a una transizione più lunga".