(Adnkronos) - "Il processo di integrazione dell’Unione europea ha bisogno di tempo, soprattutto per quanto riguarda la difesa e la politica estera. La tendenza in questo momento è sicuramente quella di concertare a 27 e anche a 28, perché anche con il Regno Unito, sebbene non faccia parte dell’Unione europea, concertiamo tante iniziative diplomatiche". Ad affermarlo è Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo, in occasione della presentazione del libro di Giovanni Pitruzzella 'L’Europa in trasformazione. Tra geopolitica e democrazia', promossa dalla Fondazione Aises e dalla Spes Academy 'Carlo Azeglio Ciampi', con il supporto di Comin & Partners, a Palazzo Wedekind, a Roma. La prospettiva, secondo Di Maio, è anche quella di “costruire dei formati più piccoli legati ad ambizioni più grandi. Questo varrà, secondo me, anche per la difesa, quando si tratterà di integrare ancora di più la nostra difesa europea”.