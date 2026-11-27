(Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso profonda frustrazione nei confronti degli Stati Uniti, affermando che i ritardi nella consegna di fondamentali missili anti-balistici stanno costando vite umane in Ucraina e lamentando che Washington non stia esercitando una pressione sufficiente sulla Russia nell'ambito dei negoziati di pace. "Gli Stati Uniti sono troppo concentrati sul Medio Oriente e non esercitano sufficiente pressione sulla Russia" ha affermato Zelensky in un'intervista rilasciata alla 'Bbc' dal suo ufficio nel centro di Kiev.

Il presidente ucraino ha inoltre definito "strano" il fatto che il presidente americano Donald Trump abbia pubblicato una foto in cui abbraccia Vladimir Putin, definendolo "un mio amico". "Naturalmente spetta al Presidente degli Stati Uniti decidere, ma... è strano", ha dichiarato Zelensky. "È un aggressore, un assassino... Non può essere un amico. Semplicemente non può esserlo", ha affermato, aggiungendo che sarebbe come dichiararsi amici di Adolf Hitler durante la Seconda guerra mondiale.

L'ultimo ciclo di colloqui di pace, tenutosi ad Abu Dhabi all'inizio di questo mese, non ha portato ad alcun progresso concreto: "Più ne veniamo a conoscenza, più emergono problemi", ha commentato Zelensky. Il presidente ha riferito che la ripresa dei negoziati è prevista per il mese di dicembre.