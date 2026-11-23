(Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato gli attacchi condotti dalle Forze di difesa ucraine al largo della costa libica, contro la corvetta russa 'Mercury', un elicottero da combattimento Ka-27 e la nave da carico 'MV Angara', che sembra trasportasse armi. "La nostra operazione ucraina in risposta alla guerra russa è esemplare. Ringrazio i militari del Servizio di sicurezza dell'Ucraina e tutti gli effettivi delle nostre Forze di difesa che hanno partecipato all'esecuzione di queste missioni. Ieri e oggi ho ricevuto rapporti dettagliati sullo svolgimento dell'operazione: gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti", ha scritto Zelensky sui social.

Secondo Zelensky "tutto è avvenuto al largo della costa libica. I nostri militari hanno impiegato sette droni navali di fabbricazione ucraina. Nonostante i tentativi del nemico di opporsi, la corvetta russa 'Mercury' è stata affondata; si tratta di una delle loro unità più recenti, entrata in servizio proprio durante il conflitto su vasta scala, nel 2023. Insieme alla corvetta, è stato distrutto anche un elicottero da combattimento Ka-27. Il nostro secondo obiettivo era la nave da carico russa 'MV Angara', utilizzata dal nemico per il trasporto di armi. L'operazione è andata a segno".

Continua intanto a salire il bilancio delle vittime dell'attacco della Russia contro il centro abitato di Dymer, nella regione di Kiev: almeno 11 i morti e sei i feriti, mentre le operazioni di ricerca e soccorso proseguono tra le macerie. Il bombardamento ha colpito un palazzo di cinque piani situato nel distretto di Vyshhorod, provocando un incendio e distruggendo una parte dell'edificio.

Il governatore della regione di Kiev, Tymur Tkachenko, ha confermato il ritrovamento dell'undicesima vittima intorno alle 7.20 del mattino. Durante le operazioni di soccorso, una donna di 79 anni è stata estratta viva dalle macerie e trasportata in ospedale. Le ricerche proseguono, ma sono rese difficili dalla minaccia di nuovi attacchi russi e dai continui allarmi aerei, che costringono i soccorritori a interrompere temporaneamente gli interventi.

Tra le operazioni di salvataggio più drammatiche c'è quella che ha permesso di recuperare un bambino di sette anni, David, rimasto sepolto sotto le macerie per quasi 14 ore. Il piccolo è stato trovato vivo e in condizioni stabili.

Nella stessa giornata sono stati segnalati altri due attacchi mortali nella regione: un drone ha colpito un supermercato a Vyshneve, uccidendo due persone e ferendone otto, mentre un bombardamento a Bila Tserkva ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di altre quattro persone.

La regione di Kiev osserverà una giornata di lutto per oggi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato i continui attacchi russi, definendoli atti di terrore.

Nuovi negoziati trilaterali sull'Ucraina si potrebbero svolgere presto, ma non è ancora stata definita una data. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando con le agenzie russe. "L'incontro si terrà presto, ma al momento non vi è alcuna certezza sulle date e forse si terrà ad Abu Dhabi", avrebbe affermato Peskov.

Le autorità polacche hanno riferito del ritrovamento di resti di missili russi in tre diverse aree della Polonia, a due giorni dalla caduta di ordigni russi sul territorio polacco nel corso di un attacco su larga scala contro l'Ucraina. Lo scrive il Kiev Independent, secondo il quale l'annuncio delle autorità polacche arriva mentre i paesi della Nato si preparano a riunirsi per definire una risposta all'ultima escalation delle ostilità da parte di Mosca nei confronti dell'Alleanza.

Il 20 novembre, funzionari polacchi hanno riferito che le forze russe avevano violato lo spazio aereo della Polonia: due missili russi e un altro oggetto non identificato, presumibilmente un drone a propulsione a getto o un missile, sono precipitati nella parte orientale del Paese. L'episodio si è verificato durante un massiccio attacco notturno contro l'Ucraina, proprio mentre la cosiddetta 'Coalizione dei volenterosi', che include truppe britanniche e francesi, stava conducendo esercitazioni militari in Polonia. La procura distrettuale di Lublino ha reso noto che i resti di missili da crociera Kh-101 sono stati rinvenuti in tre località della Polonia orientale: Nowy Lipowiec, Rudnik e Mołodycz.