(Adnkronos) - Proseguono i bombardamenti della Russia sull'Ucraina. Ma secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "Putin vuole porre fine alla guerra, vuole che l'accordo venga raggiunto, si sta stancando di questa situazione". Il presidente Usa, ieri, a bordo dell'Air Force One, di ritorno dalla Cina, ha parlato al telefono con i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, riuniti a Berlino con un gruppo di leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente Usa ha incontrato il suo omologo russo ieri a margine del vertice di Shenzhen. Secondo quanto riferito da Witkoff e Kushner Trump ha fatto pressioni su Putin affinché accelerasse i colloqui di pace.

Tre dipendenti dell'azienda idrica di Kiev sono morti in un raid sulla capitale ucraina. Altri 15 civili sono rimasti feriti nei bombardamenti che hanno interessato tutto il Paese. Lo riferisce Kyiv Independent. L'allerta antiaerea si è attivata in tutte le regioni a seguito dell'attacco combinato di missili e droni, e durante la notte si sono registrate esplosioni in diverse zone dell'Ucraina. Kiev è stata colpita a ondate intermittenti di missili e droni. Il sindaco, Vitali Klitshcko, ha riferito su Telegram che i ponti Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi e Meridionale sono stati danneggiati nell'attacco. Danneggiata anche un'infrastruttura critica e sono state segnalate interruzioni di riscaldamento, elettricità e acqua nel quartiere di Pechersk della città.

Sono stati emessi avvisi di lancio di missili balistici per le regioni di Sumy e Poltava, mentre sono stati diramati allarmi per la presenza di droni in diverse aree, comprese le regioni dell'estremo ovest dell'Ucraina. A Leopoli due persone sono morte e almeno altre quattro ferite. Lo ha riferito l'agenzia Ukrinform, citando un post del sindaco di Leopoli, Andrii Sadovyi. "Un colpo ha colpito anche il terminale per l'emissione dei biglietti presso la stazione ferroviaria di Sknyliv", ha scritto il sindaco. Il primo cittadino ha riferito che i soccorritori e altri servizi di emergenza sono al lavoro sul posto.

Altre esplosioni e colpi della difesa aerea sono stati uditi anche nella città di Ivano-Frankivsk, nell'estremo ovest del paese. Nella città meridionale di Kryvyi Rih, un "massiccio attacco di droni nemici" ha colpito un'importante infrastruttura.

Più vicino alla linea del fronte, a Kharkiv un attacco russo ha colpito un ospedale nel quartiere di Shevchenkivskyi. A seguito dell'attacco, almeno quattro persone sono rimaste ferite e oltre 50 finestre della struttura sono andate in frantumi. A Dnipro, cinque persone sono rimaste ferite in un attacco di droni sulla città. Edifici residenziali, automobili, una banca e un negozio sono stati danneggiati durante l'attacco, ha riferito il governatore Oleksandr Hanzha.