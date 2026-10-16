(Adnkronos) - "Non sono un grande fan" del leader ucraino Volodymyr Zelensky. Parola del presidente americano Donald Trump, che in un'intervista a Newsmax ha spiegato che, a suo avviso, negoziare con lui è più difficile che farlo con il presidente russo Vladimir Putin. Trump ha inoltre criticato la decisione dell'Ucraina di riprendere gli attacchi contro le raffinerie petrolifere russe. "Zelensky non è una persona con cui sia facile trattare per noi", ha affermato Trump durante l'intervista.

"Trovo che sia più difficile trattare con Zelensky che con Putin", ha detto. "Come sapete, Putin odia Zelensky e Zelensky odia Putin. E quando c'è questo odio, è molto difficile arrivare a una soluzione", ha dichiarato. "Credo che servano delle elezioni, perché nessuno mi dice che gli ucraini siano soddisfatti di vedersi piovere missili sui propri condomini", ha detto Trump.

Interpellato in merito ai nuovi attacchi dell'Ucraina, Trump ha affermato che questi stanno facendo salire i prezzi globali dell'energia. "Se mi dite che Zelensky sta colpendo di nuovo le raffinerie, l'unico risultato è un aumento del prezzo mondiale del petrolio", ha dichiarato. "Beh, credo che sia una vergogna. Ci sono molti altri obiettivi... Ci sono un altri obiettivi che si possono colpire", ha proseguito Trump.