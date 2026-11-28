(Adnkronos) - “Vi è il consolidato parere che le varie attività militari condotte dalla Russia ai confini con l'Ucraina abbiano il solo scopo di esercitare una leva sulle negoziazioni in atto”. E' quanto scriveva il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, all'epoca addetto militare dell’Ambasciata Italiana a Mosca, il 16 febbraio 2022, appena otto giorni prima dell’inizio dell’invasione russa su larga scala, in un report da poco declassificato e pubblicato sui social dal giornalista Marco Setaccioli. Setaccioli, che si definisce attivista pro-Ucraina ed è l'autore del saggio "Maidan, le radici della guerra", pubblica l'intero documento, elaborato in previsione della visita a Mosca del ministro degli Esteri.

Nel report tra l'altro Vannacci spiegava che il numero di forze dispiegate al confine “non sembrerebbe lasciar presagire la possibilità di condotta di operazioni militari di largo respiro che consentano l'occupazione dell'Ucraina orientale nella sua interezza” e che "le esercitazioni condotte dalla Russia nelle regioni di Volgograd, Rostov, Voronezh rientrano in un piano addestrativo consolidato di attività militari", tanto che “anche nel 2021 sono state condotte esercitazioni nelle medesime regioni e, contestualmente, sono apparsi preoccupanti articoli di stampa e interventi sulle maggiori testate giornalistiche che ipotizzavano piani di attacco russi verso l'Ucraina”.

Nelle conclusioni, l'ex generale quindi sottolineava che "un intervento militare su larga scala volto alla conquista dell'Ucraina orientale sembrerebbe un ipotesi poco probabile e di dubbio successo militare": "Un eventuale intervento diretto russo in Ucraina avrebbe infatti, a parere dello scrivente, connotazione assolutamente e preponderatamente asimmetrica e ibrida - la convinzione del generale - tale da non poter ricondurre ad un inconfondibile attore la responsabilità delle azioni stesse e di esercitare un logorio ed una usura progressiva nella volontà e nella resistenza della popolazione al fine di raggiungere condizioni politico-sociali tali da minare la leadership dell'attuale classe politica di Kiev".

"Vannacci insomma - scrive Setaccioli nel suo post - non vedeva tutto quello che gli analisti militari già all’epoca denunciavano (...). Non ho ovviamente elementi per dire se Vannacci sia solo un pessimo generale o qualcosa di peggio. Ma valeva la pena rendere pubblico questo documento perché ciascuno possa valutare se, negando i crimini di Putin già da prima che li compisse, ci siano e ci siano mai stati gli interessi del nostro paese in cima alla lista delle sue priorità", conclude il giornalista.