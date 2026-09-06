(Adnkronos) - Sono iniziati a Kiev i colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, alla loro prima visita ufficiale nella capitale ucraina dopo le ripetute missioni a Mosca. "I negoziati sono iniziati", ha scritto Zelensky su X, allegando un video in cui accoglie e abbraccia i due rappresentanti americani.

Gli inviati sono arrivati in treno. Secondo il leader di Kiev infatti "i russi non hanno permesso alla delegazione americana di arrivare in aereo, anche se i nostri aeroporti erano pronti". Secondo quanto riferisce il Kyiv Independent, Witkoff e Kushner hanno lasciato ieri la Russia in aereo, raggiungendo l'aeroporto polacco di Rzeszow, da dove hanno proseguito in treno fino a Kiev. Russia e Ucraina si sono impegnate ad evitare attacchi contro le capitali nemiche nel weekend, proprio per non mettere in pericolo i negoziatori americani. Il cessate il fuoco specifico, però, non ha comunque garantito evidentemente sufficiente sicurezza per consentire a Witkoff e Kushner di volare da Zelensky.

Secondo il Financial Times, l'incontro si svolge nel complesso della cattedrale di Santa Sofia. Della delegazione ucraina fanno parte, tra gli altri, il capo dell'ufficio presidenziale Kyrylo Budanov, il capo dell'intelligence estera Rustem Umerov, il capogruppo parlamentare David Arakhamia e il vicecapo dell'ufficio presidenziale Sergiy Kyslytsya.

La missione arriva all'indomani del colloquio di oltre tre ore avuto dai due inviati a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin.

"Siamo pronti al confronto. L'Ucraina è sempre stata e continuerà a essere costruttiva", ha dichiarato intanto il presidente ucraino dopo aver riunito questa mattina la squadra negoziale in vista dell'incontro.

"Siamo interessati ad avvicinare la fine della guerra. Serve la pace. Servono garanzie di sicurezza. Serve una pace postbellica dignitosa. Le nostre proposte sono pronte - ha aggiunto Zelensky su X - È importante lavorare in modo coordinato, concreto e realistico".

L' atteso incontro tra Putin e Trump potrebbe tenersi a margine del vertice Apec, in programma il 18 e 19 novembre a Shenzhen, in Cina. Lo ha dichiarato il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, spiegando che Mosca cercherà anche di organizzare un bilaterale tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping.

"Tutti i leader intendono partecipare al vertice Apec. Naturalmente cercheremo di programmare incontri separati per il nostro presidente, ovviamente con il signor Xi Jinping. E, se se ne presenterà l'opportunità, il nostro leader incontrerà anche il presidente degli Stati Uniti", ha affermato Ushakov, citato da Interfax. Alla domanda se un eventuale colloquio Putin-Trump consentirà di affrontare tutte le questioni aperte tra Mosca e Washington, Ushakov ha spiegato che dipenderà dalla durata dell'incontro: "Non so se parleranno per 15 minuti o per un'ora e mezza. Chi può sapere come sarà organizzato il programma".

Gene Lange, responsabile ad interim per le sanzioni del dipartimento del Tesoro americano, ha accompagnato gli inviati di Donald Trump nella loro missione a Mosca. Una presenza che, secondo Axios, indica come anche il tema delle sanzioni americane contro la Russia, e di un loro possibile alleggerimento nell'ambito di un accordo sull'Ucraina, sia entrato nelle discussioni tra Washington e Mosca.

Lange ha partecipato a un incontro preparatorio con Kirill Dmitriev, inviato del presidente russo Vladimir Putin, ma non al successivo colloquio di circa tre ore al Cremlino tra Putin, Witkoff e Kushner. La sua partecipazione alla missione arriva dopo che il segretario al Tesoro Scott Bessent ha ribadito la scorsa settimana che gli Stati Uniti non concederanno alla Russia alcun alleggerimento delle sanzioni finché Mosca non porrà fine alla guerra in Ucraina.