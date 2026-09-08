(Adnkronos) - La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di tre giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Donald Trump Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e a kiev. Almeno due i morti e dieci i feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine.

I raid hanno danneggiato edifici in tutta la capitale, tra cui un condominio di cinque piani nel quartiere di Solomianskyi, mentre alcuni veicoli hanno preso fuoco nel quartiere di Podilskyi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che alcune persone erano intrappolate in un edificio residenziale. Intorno alle 5:30 del mattino (02:30 GMT), l'allerta aerea era attiva in una dozzina di regioni dell'Ucraina. L'allerta a Kiev è stata successivamente revocata.

I canali Telegram che monitorano le minacce aeree sull'Ucraina hanno affermato che la Russia ha iniziato a trasportare missili balistici e a spostare bombardieri pesanti dalla parte orientale del paese verso aeroporti più vicini all'Ucraina. Anche la Polonia ha annunciato l'inizio di "operazioni aeree" in seguito all'attacco russo.