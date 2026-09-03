(Adnkronos) - Esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante il Forum economico d'Oriente a Vladivostok, aggiungendo che diversi Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, sono pronti a sostenere una soluzione pacifica. Secondo il capo dello Stato, "In definitiva, il problema deve essere risolto dai Paesi coinvolti nel conflitto: Russia e Ucraina. Questo è l'approccio corretto. Tuttavia, siamo grati a tutti coloro che stanno cercando di contribuire al raggiungimento di una soluzione. C'è una possibilità? A mio parere, sì", ha dichiarato Putin.

"I contatti con l'Ucraina stanno continuando - ha detto il presidente russo - Sono in corso i contatti con i rappresentanti dell'Amministrazione statunitense nominati da Trump per il dialogo con la Russia" e questo dialogo "sta funzionando", ha aggiunto. Nelle scorse settimane si era parlato di una prossima visita a Mosca dell'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e del genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner.

A Vladivostok il presidente russo ha ribadito che le "minacce di attacchi contro aerei civili" da parte dell'Ucraina sono "una manifestazione di terrorismo di Stato". "Abbiamo appreso delle minacce di attacchi contro aerei civili. Questa è, ovviamente, una manifestazione di terrorismo di Stato. E ciò complica certamente le possibilità di tenere colloqui di pace bilaterali", ha sottolineato il leader del Cremlino. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvisato le compagnie aeree e le assicurazioni che i cieli russi "non sono più sicuri", annunciando un aumento della presenza di droni lanciati da Kiev nello spazio aereo russo.

"Gli attacchi contro le navi mercantili e le minacce di attacchi contro gli aerei civili sono una manifestazione di terrorismo di Stato e senza dubbio ostacolano la possibilità di condurre negoziati per la pace", ha sottolineato Putin, aggiungendo che "coloro che rimangono in silenzio, coloro che non prestano attenzione a tutto questo e mi riferisco soprattutto agli alleati occidentali dell’Ucraina, diventano complici del terrorismo internazionale. E come potrebbe essere altrimenti? Non è possibile interpretarlo diversamente".

A margine del Forum, il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha detto che la Russia non inseguirà mai l'Europa implorando la revoca delle sanzioni, aggiungendo che Mosca non ha mai costruito muri né si è isolata dall'Europa, e che questa è stata una scelta dell'Unione Europea. "L'Europa ha deciso che la nostra cooperazione degli anni passati era così vitale per la Russia che dovremmo correre dietro di loro, implorandoli: 'Dai, va bene, perdonateci, dimenticate quello che è successo, torniamo indietro, revocate le sanzioni' - ha detto Lavrov - Questo non accadrà". "Abbiamo, se vogliamo, il nostro orgoglio nazionale nel senso migliore del termine. Non abbiamo assolutamente bisogno della benevolenza di nessuno - ha aggiunto - La Russia ha abbastanza amici e partner pronti a cooperare in buona fede, mentre l'Europa semplicemente non può farlo".

Gli attacchi russi continuano. I raid hanno causato 5 morti e almeno 66 feriti in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. I droni di Mosca hanno raggiunto anche le regioni occidentali, tra cui le oblast di Khmelnytsky e Vinnytsia. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che gli attacchi russi hanno causato danni in 13 oblast durante la notte, mentre gli allarmi antiaerei sono rimasti attivi per lungo tempo in molte città e comunità a causa della minaccia dei droni a reazione. "Il nemico non è andato in vacanza: i russi hanno trovato un nuovo modo per intensificare le ostilità e non hanno intenzione di rallentare - ha affermato il capo dello Stato - Abbiamo bisogno di una risposta e di contromisure più incisive, nonché di una produzione europea più rapida di sistemi di difesa, principalmente aerea, sia antimissile che antidrone".