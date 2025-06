(Adnkronos) - Funzionari del Cremlino e il ministero della Difesa russo hanno annunciato che le forze di Mosca hanno raggiunto il confine tra l'oblast' di Donetsk e la regione, non ancora dichiarata annessa dalla Russia, di Dnipropetrovsk, dove stanno conducendo operazioni offensive. Il ministero ha reso noto che elementi della 90ª Divisione Corazzata russa hanno raggiunto il confine occidentale dell'oblast', dove continuano a portare aventi la loro offensiva.

L'Institute for the Study of War (Isw), nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, mette a confronto il nuovo successo di Mosca con le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, che sempre ieri ha confermato che le forze russe "hanno iniziato un'offensiva" nell'oblast' di Dnipropetrovsk e soprattutto ha minacciato che coloro che non riconoscono le attuali 'realtà della guerra' sul campo di battaglia durante i negoziati riceveranno nuove realtà sul campo". In altre parole: "Meglio che, in sede di trattativa, Kiev si 'accontenti' della situazione 'de facto', prima che sia costretta ad accettare condizioni ben peggiori, con altri territori da cedere a Mosca".

I funzionari del Cremlino hanno ripetutamente affermato che qualsiasi negoziato per porre fine alla guerra deve considerare le "realtà sul campo" (un riferimento all'attuale linea del fronte in Ucraina) - ricorda il think tank americano - per chiedere che l'Ucraina ceda alle richieste della Russia sotto la minaccia di ulteriori richieste russe. Un milblogger russo ha affermato ieri che le forze russe hanno raggiunto il confine tra l'oblast' di Donetsk e Dnipropetrovsk a nord-ovest di Horikhove (a sud-est di Novopavlivka) e sono avanzate a sud-est di Muravka (a nord-est di Novopavlivka), a ovest di Kotlyarivka (a est di Novopavlivka) e a ovest e sud-ovest di Bohdanivka (a sud-est di Novopavlivka). Al momento della stesura di questo documento, l'Isw non ha rilevato prove geolocalizzate di queste presunte avanzate in prossimità del confine dell'oblast' di Dnipropetrovsk.

L'Isw aveva previsto nel novembre 2024 che il comando militare russo potrebbe avanzare nella parte più sud-orientale dell'oblast' di Dnipropetrovsk per interdire le linee di comunicazione terrestri ucraine che supportano le posizioni di Kiev nell'oblast' di Donetsk e per circondare queste posizioni a supporto della più ampia campagna russa per la conquista dell'intero oblast' di Donetsk".

"Il portavoce del Gruppo di forze ucraino Khortytsia, il colonnello Viktor Trehubov - prosegue l'Isw - ha dichiarato ieri che i combattimenti continuavano in direzione di Novopavlivka, ma solo nell'oblast di Donetsk. Il portavoce di una brigata ucraina operante nell'area ha affermato che le forze russe non hanno attraversato il confine tra l'oblast di Donetsk e Dnipropetrovsk. Il quotidiano ucraino Suspilne ha riportato che il rappresentante dello Stato maggiore ucraino Andriy Kovalev ha dichiarato che le affermazioni secondo cui le forze russe avrebbero attraversato il confine sono 'disinformazione russa' e non vere. I dati del Fire Information for Resource Management (Firms) della Nasa mostrano anomalie termiche e infrarosse rilevate dai satelliti lungo il confine tra il Donetsk e il Dnipropetrovsk, e le immagini satellitari raccolte il 7 e l'8 giugno mostrano la comparsa di nuovi crateri di artiglieria vicino al confine con il Dnipropetrovsk".

"I dati Firms e i crateri di artiglieria vicino al confine indicano missioni di artiglieria nell'area e non sono incoerenti con le dichiarazioni ufficiali ucraine sulla continuazione dei combattimenti nell'oblast' di Donetsk a est del confine. L'Isw ritiene che l'attuale attività tattica russa nelle vicinanze dell'oblast' di Dnipropetrovsk sudorientale sia una continuazione degli sforzi offensivi russi in corso nel Donetsk sudoccidentale, non l'inizio di una nuova importante operazione offensiva per conquistare territorio operativamente significativo nel Dnipropetrovsk. Funzionari russi hanno ripetutamente segnalato che il Cremlino nutre ambizioni territoriali più ampie in Ucraina, incluso il Dnipropetrovsk".

"I funzionari russi hanno chiesto alla Russia di controllare le aree del fiume Dnipro che attraversano l'oblast di Dnipropetrovsk e invocano regolarmente il concetto di 'Novorossiya' del Cremlino, che include tutta l'Ucraina orientale e meridionale. Isw ha osservato che nel maggio 2025 la Russia stava definendo le condizioni per stabilire un controllo permanente sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi, suggerendo che Mosca potrebbe pianificare di occupare e annettere l'oblast di Dnipropetrovsk. Il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, il colonnello Pavlo Palisa, ha anche dichiarato il 5 giugno che la Russia intende occupare l'intera Ucraina sulla riva orientale del fiume Dnipro, compresa l'oblast orientale di Dnipropetrovsk, entro la fine del 2026".