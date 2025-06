(Adnkronos) - Massiccio attacco di missili e di droni russi su Kiev nella notte del 17 giugno. Almeno 14 persone sono morte e altre 55 sono rimaste ferite. Il bombardamento, durato quasi nove ore, ha visto le forze di Mosca lanciare un gran numero di droni kamikaze, nonché missili da crociera e balistici contro la capitale ucraina.

I giornalisti del Kyiv Independent presenti sul posto hanno riferito di aver sentito il rumore di droni, missili ed esplosioni multiple per tutta la notte.

In precedenza, almeno 18 persone sono rimaste ferite nel quartiere Solomianskyi della città, dopo che l'attacco ha causato un incendio in un edificio residenziale di cinque piani, secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev. Sei delle vittime sono state ricoverate in ospedale, ha riferito.

L'attacco ha causato danni strutturali a un altro condominio nella zona. I soccorritori sono sul posto e le vittime potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie.

Alle 3 del mattino, ora locale, sono stati registrati danni causati dall'attacco russo in 12 località nei distretti di Solomianskyi, Sviatoshynskyi, Darnytskyi, Dniprovskyi, Podilskyi e Obolonskyi di Kiev. I primi soccorritori sono stati inviati sui luoghi dell'attacco.