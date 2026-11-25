(Adnkronos) - Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina dopo i raid degli ultimi giorni. Non solo. Anche la Polonia ha fatto sapere che istituirà presto una zona di interdizione al volo, no-fly zone, vicino al confine con l'Ucraina. Ad annunciarlo è stato ieri il viceministro della Difesa, Cezary Tomczyk, in seguito a diverse incursioni nello spazio aereo del paese attribuite alla Russia.

La Polonia ha infatti più volte accusato Mosca di voler colpire i sostenitori di Kiev attraverso incursioni di droni e altri mezzi. La zona di interdizione al volo ha lo scopo di consentire alle forze polacche di identificare rapidamente eventuali velivoli militari russi e, se necessario, di abbatterli. "Il governo sta già preparando un'ordinanza che dovrebbe entrare in vigore tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio", ha dichiarato ai giornalisti Cezary Tomczyk.

Ieri alcuni funzionari hanno riferito che un drone da ricognizione russo è entrato brevemente nello spazio aereo polacco durante un attacco contro l'Ucraina avvenuto nella notte. Inoltre, la scorsa settimana, tre missili russi sono caduti in territorio polacco.

A tal proposito, abbattere droni e missili russi diretti verso il confine polacco, mentre si trovano ancora nello spazio aereo ucraino, potrebbe essere considerato un atto di legittima difesa. A dichiararlo è stato oggi il ministero degli Esteri polacco, Radosław Sikorski.

Commentando l'accaduto ieri ai microfoni dell'emittente pubblica polacca Radio Tre, Sikorski ha affermato che "abbattere (oggetti russi, ndr) sopra l'Ucraina, su richiesta dell'Ucraina stessa, rientrerebbe nella definizione di difesa necessaria". Il ministro ha aggiunto tuttavia che la questione dovrebbe essere discussa nel dettaglio dai vertici militari, inclusi quelli della Nato.

"Abbattere qualcosa non significa che questo svanisca nel nulla; i rottami dell'oggetto abbattuto cadono comunque al suolo, rischiando di ferire qualcuno o di causare danni, come purtroppo abbiamo già avuto modo di constatare nel corso di questo conflitto. Un missile o un drone che si avvicina al nostro spazio aereo costituisce già di per sé una minaccia diretta nei nostri confronti", ha affermato. "Dovremmo anticipare le minacce, anziché reagire solo dopo che qualcuno è già rimasto ferito", ha concluso.

La Nato, tuttavia, non è favorevole all'abbattimento di 'oggetti' russi diretti verso il territorio dell'Alleanza finché si trovano ancora sopra l'Ucraina: a dichiararlo è stato oggi il viceministro della Difesa polacco interpellato durante un briefing con la stampa in merito alla notizia della richiesta polacca all'Alleanza di considerare tale ipotesi. Cezary Tomczyk ha affermato di non poter confermare la notizia, aggiungendo che discussioni su questo tema hanno avuto luogo molti mesi fa. "La Nato non è affatto favorevole a una soluzione del genere. Comporterebbe numerose complicazioni", ha dichiarato. Qualsiasi decisione importante riguardante lo spazio aereo ucraino - ha aggiunto - deve essere presa dalla Nato nel suo complesso. "Tali discussioni si sono svolte molti mesi fa e si sono concluse con la decisione della Nato di escludere una procedura di questo tipo. E questa, per il momento, rimane la nostra posizione", ha concluso.

"Gli aerei russi, le navi da guerra russe e le imbarcazioni che trasportano armi russe sono tutti obiettivi legittimi per noi". A scriverlo, in un post su X, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, assicurando: "Continueremo a rispondere". "Voglio ringraziare i ragazzi delle Forze per le operazioni speciali dell’Ucraina. Oggi i nostri droni hanno colpito un aeroporto militare russo. Proprio l’aeroporto da cui gli aerei russi decollano per distruggere vite in Ucraina. Stiamo ora verificando l’entità esatta dei danni", afferma.