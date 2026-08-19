(Adnkronos) - Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione ucraino (Nabu) stanno perquisendo le abitazioni di Iryna Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadym Stolar, membro del parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferito dal 'Kyiv Independent' il Nabu è impegnato in una "operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'Ufficio del Presidente".

A dicembre, il Nabu aveva accusato cinque parlamentari della fazione 'Servitore del Popolo' del presidente Volodymyr Zelensky di aver ricevuto denaro in cambio di voti parlamentari. Stolar rappresentava in parlamento la fazione filo-russa Piattaforma di Opposizione per la Vita fino alla sua messa al bando in seguito all'invasione su vasta scala del 2022. Ora rappresenta il gruppo Restaurazione dell'Ucraina, una costola della Piattaforma di Opposizione per la Vita.