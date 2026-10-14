(Adnkronos) - Elon Musk 'spegne' il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore, Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Volodymyr Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi: "Spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico. Non lo so, ma chiediamo che venga riattivato", dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Piers Morgan.

Musk, in un post su X, fornisce una spiegazione che chiama in causa i vertici militari americani e il presidente Trump. I limiti di velocità e di utilizzo di Starshield - la versione militare della costellazione satellitare - sono decisi dall'esercito e, in ultima istanza, dal presidente Donald Trump. Musk si esprime rispondendo all'ex ministro della Difesa ucraino, Mykhailo Fedorov, che ringrazia il miliardario per il ripristino della connettività Starlink fino a 160 chilometri orari e chiesto di eliminare i limiti imposti a Starshield, considerati cruciali per la difesa dell'Ucraina. "I sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo americano. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito Usa e, in ultima istanza, dal presidente", scrive Musk, distinguendo Starshield da Starlink, precisando che quest'ultimo è un servizio commerciale di proprietà e sotto il controllo della sua azienda. "L'utilizzo di Starlink è limitato ad attività civili o difensive e non può essere impiegato per azioni militari offensive, perché sarebbe inappropriato per un'azienda commerciale", chiarisce Musk.

Starlink ha iniziato a funzionare a velocità ridotta nella notte, dopo che Trump ha ripetutamente chiesto una pausa negli attacchi alle infrastrutture energetiche. "SpaceX ha introdotto un limite di velocità per i terminali Starlink in movimento", il rilievo del consigliere del presidente Zelensky, Sergiy Beskrestnov. "Le nostre forze di difesa non erano state avvertite di questa restrizione, il che ha portato all'interruzione di diverse missioni. Ovviamente- sottolinea - questa azione non può essere una coincidenza ed è legata all'attuale situazione politica".

Le restrizioni introdotte nelle ultime ore al sistema Starshield riguardano i terminal per le comunicazioni usati al fronte, spiegano fonti ucraine, precisando che diversi lanci sono falliti in seguito all'oscuramento. Il video di due droni in ascesa con la connessione in calo, quindi non più in grado di proseguire sulla loro traiettoria, è stato inviato da un comandante delle forze ucraine a Ukrainskaya Pravda. I terminal standard installati sui droni operano a una velocità di 160 chilometri l'ora. Una velocità insufficiente per alcune missioni per cui Kiev usa Starshield.

Alcuni droni già in missione hanno perso la connessione per circa 20 secondi a una velocità bassa, di 110-120 chilometri orari, al limite dei 10-20 secondi tollerati dal sistema. Ridurre la velocità dei droni per mantenere la connettività rende le piattaforme più vulnerabili agli attacchi delle forze russe. I droni più veloci non sono in grado di completare la loro missione in condizioni di connessione o velocità ridotte, vale a dire soprattutto per i droni a media e lunga gittata che devono accelerare rapidamente durante la fase di lancio. Unità ucraine dispiegate nel settore di Huliaipole della regione di Zaporizhzhia hanno iniziato ad avere problemi di connettività nella notte. Nella notte, i terminal Starshield non hanno funzionato a velocità superiori ai 160 chilometri orari.