(Adnkronos) - E' di almeno 9 morti il bilancio delle vittime dell'attacco della Russia su Kiev, capitale dell'Ucraina. Lo ha reso noto il servizio di emergenza ucraino. "Si sono verificati incendi e distruzioni in cinque distretti della capitale", ha comunicato su Telegram il Servizio statale per le emergenze dell'Ucraina, aggiungendo che 28 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite nell'attacco con missili balistici.

"Nove persone hanno perso la vita nella capitale a causa dell'attacco del nemico - ha scritto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, su Telegram - Ventotto abitanti di Kiev risultano feriti e tra loro ci sono quattro bambini". I media ucraini segnalano danninei distretti di Solomianskyi, Darnytskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi e Pecherskyi.

Il sindaco della città Vitali Klitschko nella notte aveva inviato i cittadini a restare nei rifugi perché "la città è sotto attacco di missili balistici".

Un giornalista dell'Agenzia France Presse ha affermato di aver udito diverse esplosioni che hanno fatto scattare gli allarmi delle auto in strada. Secondo l'amministrazione militare di Kiev, "un incendio è divampato in un edificio di sei piani nel distretto di Solomianskyi, a seguito dell'attacco".

"La minaccia di utilizzo di missili balistici rimane elevata. Esortiamo tutti a restare nei rifugi finché non verrà revocato l'allarme aereo", ha dichiarato l'autorità. La notte precedente, otto persone erano rimaste uccise, tra cui sei membri della stessa famiglia,vicino a Kryvyi Rih. Altre due persone sono morte a causa di bombardamenti a Kiev e Poltava.

"Una notte infernale a Kiev". Così su X Andrii Sybiha, confermato come ministro degli Esteri ad interim a metà luglio, dopo "l'attacco russo con una trentina di missili balistici", il "secondo attacco massiccio" in "appena due giorni". "Non riuscendo a raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia, la Russia sta intensificando i suoi attacchi aerei e il terrore contro i civili. L'Ucraina ha bisogno con urgenza di ulteriori sistemi di difesa aerea e missilistica e intercettori - scrive Sybiha - La velocità su decisioni e consegne è cruciale. Ogni decisione che rafforza la difesa dei cieli ucraini salva vite umane, mentre ogni ritardo porta a morti e crimini di guerra"."E' la battaglia per i cieli che definirà la traiettoria di questa guerra - conclude - Più forte è lo scudo aereo sull'Ucraina, più si avvicina la pace".