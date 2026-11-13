(Adnkronos) - I capi di Stato e di governo dell'Unione europea hanno deciso. Contrariamente alle attese della vigilia, anche degli addetti ai lavori, i Ventisette hanno risolto nel giro di qualche ora l'annosa questione di chi deve negoziare sull'Ucraina per l'Europa, concordando che saranno cinque grandi Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Polonia e Italia), insieme a rappresentanti del Consiglio Europeo e della Commissione Europea, a sedere al tavolo dei negoziati sull'Ucraina in rappresentanza dell'Europa. E' questo il risultato principale del Consiglio europeo informale riunitosi al Convention Centre, un centro congressi sulle rive del fiume Liffey.

La riunione dedicata all'Ucraina si è tenuta nel pomeriggio di venerdì e ha fatto seguito alla discussione sull'Intelligenza artificiale, in mattinata, che inevitabilmente è stata oscurata dal tema Ucraina. Oltre all'E5 e all'Ue, anche la Nato dovrebbe partecipare ai negoziati, hanno riferito tre fonti concordanti. Una quarta fonte diplomatica, però, non ha confermato che l'Alleanza atlantica farà parte della rappresentanza europea, perché le garanzie di sicurezza "sono date dagli E3 (Francia, Germania e Regno Unito, ndr) e la Nato non c'entra".

Per ora, ha aggiunto, l'Alleanza "non c'è" e "non ce lo vedo proprio Vladimir Putin a negoziare con la Nato". Il presidente Antonio Costa ha detto che "le garanzie di sicurezza devono essere affrontate nell'ambito della coalizione dei volenterosi, in stretto coordinamento con la Nato". Nato o no, questa decisione è frutto del pressing esercitato dagli Usa, oltre che dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che conta sul sostegno degli europei al tavolo negoziale.

Nel corso dell'incontro tenutosi giovedì sera in una base militare nei pressi di Dublino, gli inviati del presidente degli Usa Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno spiegato chiaramente agli interlocutori (in formato Abu Dhabi, cioè Commissione europea, Consiglio europeo, Nato, Germania, Francia, Regno Unito e Italia, più la Polonia) che la Russia ha accettato che gli europei siedano al tavolo dei negoziati, quando riprenderanno. Una concessione confermata ieri dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che non era affatto scontata, visto che Mosca non ha mai nascosto di considerare i vicini occidentali come una fonte di disturbo, preferendo negoziare direttamente con gli americani e gli ucraini, senza gli europei.

Formalmente l'informale di venerdì era dedicato al tema dell'intelligenza artificiale, campo nel quale l'Ue fa fondamentalmente da spettatrice passiva alla gara a due in corso tra Usa e Cina, Tuttavia, come ha detto il premier lettone Andris Kulbergs, c'erano cose "ben più importanti" delle quali discutere, come, per l'appunto, la guerra in Ucraina e il ruolo che l'Ue, e l'Europa, devono giocare al tavolo negoziale.

Ora, stabilito il formato, andrà deciso il mandato. Secondo fonti italiane, l'Europa farebbe bene mettere sul piatto contemporaneamente tutte le questioni: il cessate il fuoco, le garanzie di sicurezza, la ricostruzione del Paese distrutto dalla guerra. Guerra che ormai dura da quasi cinque anni e che tutti in Europa vorrebbero veder finire.

Diversi capi di Stato e di governo Ue, nel corso della giornata, si erano già apertamente espressi a favore di un formato Unione Europea più grandi Stati europei, come il premier lussemburghese Luc Frieden, il quale, parlando anche per conto di Belgio e Olanda, ha detto di non avere nulla in contrario alla presenza al tavolo negoziale di alcuni "grandi Paesi", oltre al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

Anche il collega svedese Ulf Kristersson ha detto di essere "flessibile" e aperto ad un formato E5 (Francia, Regno Unito, Germania, Italia e Polonia) più Unione Europea (Consiglio Europeo e Commissione). Il premier estone Kristen Michal ha ribadito che per lui a rappresentare l'Ue dovrebbero essere Antonio Costa e l'Alta Rappresentante Kaja Kallas, sua compatriota. Ma è stato l'unico ad appoggiare un incarico all'ex premier del Paese baltico.

Il lettone Andris Kulbergs ha detto, senza troppi giri di parole, che l'Ue deve "farsi crescere palle più grosse" di fronte alla Russia, per poi esprimere scetticismo sulla serietà dei negoziati, che Mosca secondo lui intende sfruttare per continuare a bombardare l'Ucraina durante l'inverno.

Gli inviti per gli incontri nella capitale emiratina sono stati decisi dagli Stati Uniti d'America. Questo aiuta a comprendere il contesto che ha portato Kallas, che ad Abu Dhabi non c'era, ad affermare pubblicamente che l'Ue, che dispone di "istituzioni", non può certo imitare gli Usa, che hanno mandato a negoziare con la Russia persone prive di ruoli istituzionali come Kushner, genero del presidente, e Witkoff, amico di lunga data di Trump.

Ad Abu Dhabi c'era invece, e continuerà a esserci, il capo di gabinetto di Ursula von der Leyen, il tedesco Bjoern Seibert, che tiene contatti regolari con le capitali, grandi e piccole, dell'Unione.

Malgrado la presidente della Commissione non abbia competenze dirette in politica estera, a Bruxelles tutti sanno che è in corso da tempo una lotta di potere interna alla Commissione per depotenziare il ruolo dell'Alta Rappresentante e per rendere la presidente della Commissione più rilevante in politica estera. Von der Leyen ha avuto una convivenza molto complicata anche con il predecessore di Kallas, lo spagnolo Josep Borrell. Su questo bisognerà vedere come si svilupperanno i negoziati sul prossimo Mff 2028-34 e quanti finanziamenti prenderà il Seae. L'ex premier estone è stata esclusa dal tavolo negoziale, cosa che suscita qualche interrogativo, poiché non si capisce a cosa serva, nell'architettura istituzionale dell'Unione, un Alto Rappresentante dell'Ue se, quando c'è da rappresentare l'Ue, si sceglie qualcun altro.

Ma von der Leyen, che nelle battaglie di potere è temibile (come si è visto con l'ex commissario francese Thierry Breton), ha tagliato corto: "Siamo noi a decidere chi ci rappresenta, ed è esattamente quello che abbiamo fatto oggi", ha detto.

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha aggiunto che i trattati "sono stati rispettati", perché il presidente del Consiglio Europeo rappresenta l'Ue in politica estera a livello di leader, mentre la presidente della Commissione rappresenta la medesima Commissione per quanto riguarda le questioni di sua competenza.

Una questione legata a quella risolta oggi dai leader attiene ai negoziati sul Quadro finanziario pluriennale dell'Ue e al finanziamento da ulteriori 45 miliardi di euro che l'Ucraina ha chiesto e dal quale almeno quattro Paesi si sono preventivamente chiamati fuori, oppure nutrono forti dubbi sull'opportunità di prendervi parte (Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria). Il cancelliere Friedrich Merz, che oggi tra l'altro ha pregato Donald Trump di non riservare altre "sorprese" agli europei quando incontrerà Vladimir Putin la settimana prossima, ha minacciato di bloccare l'Mff 2028-34 se il prestito non verrà finanziato a 27.

Anche lo svedese Kristersson si è detto d'accordo, giudicando "inaccettabili" eventuali opt-out. Il premier ceco Andrej Babis, dopo aver ricordato ieri a Merz che Praga dispone dello stesso diritto di veto che ha la Germania, ha sottolineato oggi che l'Ue, che "paga tutto", non può restare "fuori dal tavolo" dei negoziati, lasciando le decisioni che contano a "Russia e Stati Uniti d'America". Il politico ceco è stato accontentato: lui e i suoi 26 colleghi hanno tagliato oggi in Irlanda, in un mezzo pomeriggio, un nodo gordiano che si trascinavano da anni. (dall'inviato Tommaso Gallavotti)