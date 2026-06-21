(Adnkronos) - L'Ucraina colpisce la Crimea con un massiccio attacco di droni e la penisola resta senza benzina. "Le nostre 'sanzioni a lungo raggio' hanno preso di mira la logistica militare degli occupanti, l'industria petrolifera e la difesa aerea. Tutto questo è una giusta risposta agli attacchi brutali della Russia contro il nostro popolo. Ringrazio i guerrieri del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, le Forze dei Sistemi Senza Equipaggio, l'Intelligence di Difesa dell'Ucraina e le Forze delle Operazioni Speciali per il loro lavoro di successo a una distanza di circa 300 chilometri dal fronte", ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

"Abbiamo colpito impianti su entrambi i lati del Ponte di Kerch: logistica marittima utilizzata per trasportare petrolio nella regione di Krasnodar e un deposito di petrolio a Kerch, occupata per ora. Inoltre, sono state colpite strutture logistiche militari, oltre a quattro stazioni radar con sistemi S-400 e due sistemi Pantsir. Sono grato a tutti i nostri guerrieri per la loro precisione e professionalità. La Russia capisce solo la forza, e la nostra forza a lungo raggio sta sicuramente lavorando per la pace", ha aggiunto Zelensky.

Secondo Sergey Aksonyov, il governatore politico della penisola nominato da Mosca, almeno quattro persone sono state uccise e 28 sono rimaste ferite. Aksonyov ha annunciato lo stop alla vendita di carburante destinato ai cittadini. Nel corso della notte le autorità regionali hanno chiuso al traffico il ponte che collega Kerch con il territorio russo. Anche il porto di Kavkaz, sul lato russo dello Stretto di Kerch, sarebbe stato colpito: la località dispone di un terminal per il carburante e di un deposito di petrolio.

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